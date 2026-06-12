Ψευδείς οι όροι μιας συμφωνίας που διέρρευσε από το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ

Το Ιράν διέψευσε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επικείμενη υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στη Γενεύη, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «ψευδείς».

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης, δεν υπάρχει συμφωνία που να προγραμματίζεται για υπογραφή μεταξύ των δύο πλευρών.

🚨 HOLY CRAP! President Trump just sent a GRAVE WARNING to Iran after they leaked FAKE TERMS of a "deal" to the Fake News: "They better get their act together, and FAST!"



"The terms that Iran leaked out to the Fake News have NOTHING to do with the terms that were agreed to, in… pic.twitter.com/MXBZ1hP2SH — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 12, 2026

Τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου

Νωρίτερα, το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και ότι πιθανή υπογραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη την Κυριακή.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων, ενώ αξιωματούχος χώρας της G7, υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωνε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο συμφωνίας.

Η Γενεύη εμφανιζόταν ως πιθανή τοποθεσία υπογραφής, λόγω της εγγύτητάς της με το Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής της G7 από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου.

Διαρροές για προσχέδιο 14 σημείων

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr δημοσίευσε προσχέδιο συμφωνίας 14 σημείων, το οποίο, όπως αναφέρει, προβλέπει άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα – συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου – καθώς και 60ήμερο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται λόγος για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισ. δολαρίων, με τα 12 δισ. να αποδίδονται πριν την έναρξη των συνομιλιών.

Ωστόσο, το επίσημο κρατικό πρακτορείο IRNA παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή, επιμένοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι διατηρεί το δικαίωμα εμπλουτισμού στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Παρέμβαση Τραμπ

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε αιχμηρή ανάρτηση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί συμφωνίας και κατηγορώντας την Τεχεράνη για διαρροή ψευδών ειδήσεων προς τα μέσα ενημέρωσης.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στα fake news δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Μαζί τους δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως να διαπραγματεύεσαι καλόπιστα. Εκπληκτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό με επίθεση drone κατά πλοίων που κινούνταν στο Στενό του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για «εντελώς απαράδεκτη ενέργεια» και ζητώντας από την Τεχεράνη «να συνέλθει άμεσα».