Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στο Ιράν και προειδοποιεί για «πολύ κακή ημέρα»

Νέες προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα χρονικά περιθώρια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα εξαντλούνται. Όπως υποστήριξε, σε διαφορετική περίπτωση η κλιμάκωση θα αποτελέσει «πολύ κακή μέρα για τη χώρα και τον λαό της».

Την ίδια ώρα, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή ενισχύεται αισθητά. Στην περιοχή βρίσκεται πλέον και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο παγκοσμίως, το Gerald Ford, το οποίο εισήλθε στη Μεσόγειο και κατέπλευσε στις 23 Φεβρουαρίου στη βάση της Σούδας.

Παράλληλα, η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν μη απαραίτητο προσωπικό από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό εκλαμβάνεται ως επιπλέον ένδειξη ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιλογής κερδίζει έδαφος.

Fake news η διαφωνία Τραμπ – Επιτελάρχη

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε Fake news δημοσιεύματα των Wall Street Journal και New York Times, σύμφωνα με τα οποία ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, τον προειδοποίησε για τους κινδύνους μιας ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

«Ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα ήθελε να μην δει πόλεμο, αλλά, εάν ληφθεί απόφαση να στραφούμε εναντίον του Ιράν σε στρατιωτικό επίπεδο, κατά τη γνώμη του θα είναι κάτι που θα κερδηθεί εύκολα», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ φέρονται να εισηγούνται περισσότερη διπλωματική προσπάθεια, έχοντας προγραμματίσει συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Γενεύη.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Κέιν φέρεται να προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση «θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικό κόστος στις αμερικανικές δυνάμεις και τα αποθέματα πυρομαχικών». Όπως σημειώνεται, υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι εάν οι ΗΠΑ «χρησιμοποιήσουν μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών αεράμυνας και άλλων ειδών που είναι σε περιορισμένη προσφορά», θα επηρεαστεί η δυνατότητά τους να προστατεύσουν συμμάχους στην περιοχή από ενδεχόμενη ιρανική αντεπίθεση, αλλά και να ανταποκριθούν σε μελλοντική σύγκρουση με την Κίνα.

Παρόμοια εκτίμηση μετέφερε και ο ιστότοπος Axios, κάνοντας λόγο για τον κίνδυνο εμπλοκής των ΗΠΑ σε μακροχρόνια σύρραξη. Το ίδιο μέσο υποστήριξε ότι ο Τραμπ εμφανίζεται να κλίνει προς στρατιωτική δράση, ωστόσο συμφώνησε να δοθεί χρόνος στις διπλωματικές πρωτοβουλίες πριν από την τελική απόφαση.

Κόκκινες γραμμές και για διαδηλώσεις στο Ιράν

Στο εσωτερικό του Ιράν, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Φατεμέ Μοχατζεράνι δήλωσε ότι οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται, αλλά πρέπει να «κατανοήσουν τις κόκκινες γραμμές», αναφερόμενη στις νέες αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις.

Eπίκειται επίθεση των ΗΠΑ, λέει Ισραηλινός αξιωματούχος

Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth, εκτίμησε ότι μια αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν θεωρείται πλέον επικείμενη. Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσανατολίζεται στο να δώσει εντολή για στρατιωτική επιχείρηση.

Την ίδια ώρα, πηγές του Channel 12 μετέδωσαν ότι το Τελ Αβίβ έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του για το ενδεχόμενο ανοίγματος νέου μετώπου.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για θέματα ασφαλείας, ενώ η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φαίνεται να μετατίθεται από τις 28 Φεβρουαρίου στις 2 Μαρτίου, αναφέρει το El Arabiya.