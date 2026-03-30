Τραμπ: «Θέλω το πετρέλαιο του Ιράν» – Το σχέδιο για κατάληψη της νήσου Χαργκ

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ , σε συνέντευξή του στους Financial Times προκαλούν έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα επιθετικό στρατηγικό όραμα για τη Μέση Ανατολή και ειδικά για το Ιράν. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ίδιος εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο κατάληψης των ιρανικών ενεργειακών πόρων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η αγαπημένη του επιλογή» θα ήταν να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν». Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση προς μια πιο ωμή, οικονομικά προσανατολισμένη γεωπολιτική προσέγγιση.

Τα σενάρια χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πιθανότητα κατάληψης της νήσου Χαργκ, του βασικού κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, μέσω του οποίου διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της χώρας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «πολύ εύκολα», εκτιμώντας ότι η ιρανική άμυνα στο σημείο είναι περιορισμένη. Παράλληλα, συνέκρινε το ενδεχόμενο αυτό με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, υπονοώντας ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ελέγχει ενεργειακούς πόρους «επ’ αόριστον».

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε στρατιωτική παρουσία και κατοχή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον, με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνονται και τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ήδη πραγματοποιήσει εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο ίδιος ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έχουν βομβαρδιστεί περίπου δεκατρείς χιλιάδες στόχοι, ενώ απομένουν ακόμη χιλιάδες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μια μορφή «αλλαγής καθεστώτος» στο Ιράν έχει ήδη συντελεστεί, κάνοντας λόγο για νέα ηγεσία που χαρακτήρισε «πιο επαγγελματική».

Η διεθνής ανησυχία δεν λέει να καταλαγιάσει

Σε διεθνές επίπεδο, οι δηλώσεις αυτές εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή και πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Η πιθανότητα κατάληψης της Χαργκ Άιλαντ θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως εξαιρετικά ριψοκίνδυνη, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση στρατιωτική αντίδραση από το Ιράν και να μετατρέψει την ήδη εύθραυστη ισορροπία στην περιοχή σε ανοιχτή σύγκρουση μεγάλης κλίμακας. Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, οι δηλώσεις Τραμπ εντείνουν τα ερωτήματα για την κατεύθυνση της αμερικανικής στρατηγικής και για το κατά πόσο ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μια νέα φάση γεωπολιτικής αντιπαράθεσης με επίκεντρο την ενέργεια.