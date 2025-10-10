Ο Τραμπ τα κατάφερε: Διώκεται η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης - «Να πώς μοιάζει η τυραννία»

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, από συμβούλιο ενόρκων στη Βιρτζίνια καθώς φέρεται να έκανε ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να λάβει στεγαστικό δάνειο με ευνοϊκότερους όρους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να δήλωσε ψευδώς σε αίτησή της για στεγαστικό δάνειο ως βασική της κατοικία ένα σπίτι στο Νόρφολκ το οποίο της ανήκει, με αποτέλεσμα να λάβει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού.



«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Οι κατηγορίες που αναφέρονται στην υπόθεση αφορούν σκόπιμες, εγκληματικές ενέργειες και αποτελούν σοβαρή παραβίαση της εμπιστοσύνης των πολιτών», ανέφερε η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Βιρτζίνια.



Η Χάλιγκαν, στενή συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει εργαστεί ως σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο ποινική διαδικασία εις βάρος του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ.

Η Τζέιμς αντέδρασε λέγοντας ότι «οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες και οι ίδιες οι δημόσιες δηλώσεις του προέδρου καθιστούν ξεκάθαρο ότι μοναδικός του στόχος είναι τα πολιτικά αντίποινα ανεξαρτήτως κόστους».



«Να πώς μοιάζει η τυραννία», κατήγγειλε από την πλευρά του ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.



«Αυτό που παρακολουθούμε σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο από την εργαλειοποίηση του υπουργείου Δικαιοσύνης για να τιμωρήσει όσες και όσους αναγκάζουν τους ισχυρούς να λογοδοτήσουν», εκτίμησε από την πλευρά της η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθριν Χόκαλ.

Εδώ και πολλές εβδομάδες ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί πιέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να ασκήσει διώξεις σε βάρος πολιτικών του αντιπάλων.

Η Λετίσια Τζέιμς βρισκόταν στην πρώτη γραμμή καθώς ήταν η εισαγγελέας που ηγήθηκε το 2023 της έρευνας σε βάρος του Τραμπ και των γιων του, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ, για απάτη.



Και οι τρεις κρίθηκαν ένοχοι το 2024 επειδή κατά τη δεκαετία του 2010 παρουσίαζαν ψευδή οικονομικά στοιχεία για τον Οργανισμό Τραμπ προκειμένου να λάβουν πιο ευνοϊκά δάνεια από τράπεζες και καλύτερους όρους ασφάλισης.



Ο Τραμπ καταδικάστηκε να καταβάλει κολοσσιαίο πρόστιμο 464 εκατομμυρίων δολαρίων, όμως τον Αύγουστο του 2025 Εφετείο της Νέας Υόρκης το ακύρωσε εκτιμώντας ότι το ποσό είναι «υπερβολικό» κατά παράβαση της 8ης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, αν και δεν ακύρωσε την καταδίκη του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Λίστα με «μαύρα πρόβατα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θα πρέπει να ασκηθούν διώξεις σε βάρος της Τζέιμς, την οποία έχει χαρακτηρίσει «διεφθαρμένη» και «ρατσίστρια».

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Βιρτζίνια, Έρικ Σίμπερτ, παραιτήθηκε αφού αρνήθηκε να ασκήσει διώξεις σε βάρος της. Τότε ο Τραμπ διόρισε τη Χάλιγκαν, εξηγώντας ότι χρειάζεται «μια σκληρή εισαγγελέας» για να στηρίξει την υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, που σε ανάρτησή της στο Χ «χαιρέτησε» τις κατηγορίες εναντίον της Τζέιμς.



Ο Τραμπ δηλώνει ότι έχει «έναν κατάλογο» με στόχους. Μένει να διευκρινίσει ποιοι πολιτικοί, πρώην σύμβουλοι ή δικαστικοί είναι ένοχοι, σύμφωνα με τον ίδιο, για διάφορα αδικήματα, αλλά κυρίως ένοχοι επειδή είναι αντίθετοι στις πολιτικές του.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη απειλήσει τον δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος και έχει ζητήσει δημοσίως να ασκηθούν διώξεις σε βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή, Άνταμ Σιφ.



Εξάλλου, το FBI πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι ενός ακόμη «μαύρου προβάτου» του Τραμπ, του πρώην σύμβουλού του Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Μπόλτον.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί και στον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο έχει κατηγορήσει για «προδοσία». Ωστόσο τυχόν προσπάθειά του να ασκηθούν διώξεις σε βάρος του Δημοκρατικού πρώην προέδρου θα προσκρούσει στην αρχή της προεδρικής αμνηστίας που θέσπισε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, έπειτα από αίτημα του ίδιου του Τραμπ.