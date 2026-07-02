Ο Τραμπ βλέπει πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν: «Όλα πάνε καλά - Η αποπυρηνικοποίηση προχωρά»

Θετικά μηνύματα για την πορεία των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με στόχο τη διατήρηση της εκεχειρίας και την επίτευξη μιας πιο μόνιμης συμφωνίας.

«Πολύ καλές» επαφές στο Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλές» τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Κατάρ, όπου αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν έμμεσες και τεχνικές συνομιλίες για το λεγόμενο «μνημόνιο συνεννόησης», μετά τις πρόσφατες ανταλλαγές πληγμάτων που είχαν απειλήσει την κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία που επιτρέπει στην Ισλαμική Δημοκρατία να χρησιμοποιήσει μέρος των δεσμευμένων πόρων της στο Κατάρ για την αγορά αγαθών.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί και να τεθεί σε λειτουργία εντός της ημέρας δίαυλος επικοινωνίας, μέσω του οποίου θα αναφέρονται και θα καταγράφονται ενδεχόμενες παραβιάσεις της καταρχήν συμφωνίας.

BREAKING: Trump says Iran talks were 'very good' pic.twitter.com/xTpj1SQig6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 1, 2026

Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών

Μετά την υπογραφή του σχετικού κειμένου από τους προέδρους των δύο χωρών στις 17 Ιουνίου, έπειτα από μεσολάβηση κυρίως του Πακιστάν και του Κατάρ, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματική πηγή ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι έμμεσες συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στη Ντόχα.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, δεν συμμετείχαν στις συνομιλίες. Την προηγούμενη ημέρα είχαν συναντηθεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του εμιράτου, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουραχμάν αλ Θάνι.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Ντόχα. Παρά ταύτα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος.

«Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως «τους πλήξανε πολύ καλά», αλλά πλέον «καταλαβαινόμαστε πολύ καλά» και ότι «όλα πάνε καλά».

Συμφωνία για τους δεσμευμένους πόρους

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει μέρος των δεσμευμένων πόρων της στο Κατάρ για την αγορά αγαθών που έχει ανάγκη η χώρα.

«Υπήρξε συμφωνία ώστε, με βάση τις ανάγκες της χώρας μας, να αποκτώνται προϊόντα που ζητούνται και να τίθενται στη διάθεση του Ιράν», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας.

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Παραμένουν διαφωνίες

Παρά τη συμφωνία που συνέβαλε στη μείωση της έντασης, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή περιορίστηκε σημαντικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μετά από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Το Ιράν επιμένει ότι σκοπεύει να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διέλευση εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο.

Παράλληλα, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις της ναυτιλίας εκτιμούν ότι, τουλάχιστον έως τις 9 Ιουλίου, η περιοχή εξακολουθεί να θεωρείται εμπόλεμη ζώνη.

Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου Brent παρέμεινε σταθερή, λίγο κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι.

Οι τελευταίες εξελίξεις ακολούθησαν την απόφαση του αμερικανικού στρατού να βομβαρδίσει το Ιράν την Κυριακή, κατηγορώντας την Τεχεράνη για επιθέσεις εναντίον δύο πλοίων.

Η Ισλαμική Δημοκρατία απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον γειτονικών χωρών του Κόλπου, κυρίως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Έκτοτε, η ένταση φαίνεται να έχει αποκλιμακωθεί.

«Όταν φτάνει στο τέλος ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας, είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή, επεισόδια και διαφορές απόψεων», δήλωσε ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Όπως πρόσθεσε, η Τεχεράνη επιδιώκει οι διαπραγματεύσεις να επικεντρωθούν πλέον στον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο και στις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ.

«Θετικό μήνυμα» η συνέχιση του διαλόγου

Η ερευνήτρια του Arab Gulf States Institute, Άννα Τζέικομπς, εκτίμησε ότι, παρά το γεγονός πως οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και οι διαφωνίες παραμένουν, το συνολικό μήνυμα είναι θετικό, καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν τον διάλογο μετά τις συγκρούσεις της περασμένης εβδομάδας.

Συνεχίζεται η ένταση στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, στον Λίβανο συνεχίζονται οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, παρά τη συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον με στόχο την αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την παρουσία του σε τμήμα του νότιου Λιβάνου έως ότου η Χεζμπολά καταθέσει τα όπλα. Το σιιτικό κίνημα απορρίπτει τόσο τη συμφωνία όσο και κάθε ενδεχόμενο αφοπλισμού του.

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Πρόκειται για αίτημα που διατυπώνεται εδώ και καιρό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει η λιβανική κυβέρνηση να το υλοποιήσει, παρά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, επανέλαβε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει «επ' αόριστον» στις λεγόμενες «ζώνες ασφαλείας» στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χεζμπολά κατηγορείται ότι οδήγησε τον Λίβανο στον πόλεμο στις αρχές Μαρτίου, όταν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κατά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε απάντηση, το Ισραήλ εξαπέλυσε εκτεταμένους βομβαρδισμούς και χερσαία επιχείρηση στον νότιο Λίβανο, με το υπουργείο Υγείας της χώρας να κάνει λόγο για περισσότερους από 4.200 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ