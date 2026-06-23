Ο Τραμπ ξηλώνει το «βαθύ κράτος» στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχωρά σε νέο κύκλο απομακρύνσεων στελεχών από την κοινότητα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σε μία κίνηση που παρουσιάζεται από τον Λευκό Οίκο ως μέρος της προσπάθειας αναδιάρθρωσης και εκκαθάρισης του κρατικού μηχανισμού.

Ο όρος «Deep State» ή «βαθύ κράτος» χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια κυρίως από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους πολιτικούς του συμμάχους, προκειμένου να περιγράψει μόνιμους κρατικούς αξιωματούχους και στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, λειτουργούν ανεξάρτητα από την εκλεγμένη πολιτική ηγεσία και επηρεάζουν κυβερνητικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι απομακρύνσεις αφορούν στελέχη που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε κρίσιμες υπηρεσίες πληροφοριών και εθνικής ασφάλειας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην ενίσχυση της λογοδοσίας, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά, επικριτές της απόφασης εκφράζουν ανησυχία ότι οι απομακρύνσεις μπορεί να έχουν πολιτικά κίνητρα και να επηρεάσουν την ανεξαρτησία των υπηρεσιών πληροφοριών.

Το θέμα αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, καθώς οι εξελίξεις αγγίζουν έναν από τους πλέον ευαίσθητους τομείς της αμερικανικής κρατικής λειτουργίας και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη διαχρονική αντιπαράθεση γύρω από τον ρόλο των μυστικών υπηρεσιών και της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας.