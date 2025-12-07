Ο Τραμπ υπόσχεται «τη μεγαλύτερη τηλεθέαση όλων των εποχών» απόψε στο Kennedy Center

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει ο ίδιος την παρουσίαση της φετινής τελετής απονομής βραβείων «Kennedy Center Honors» απόψε (Κυριακή 7/12), μια ιστορική αλλαγή για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά Πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι ο επίσημος οικοδεσπότης της βραδιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα δήλωσε ότι η εκδήλωση «θα έχει τις καλύτερες τηλεθεάσεις που έγιναν ποτέ».

Ποιους θα βραβεύσει απόψε ο Τραμπ

Ανάμεσα σε αυτούς που θα λάβουν βραβείο οι: George Strait, Gloria Gaynor, το συγκρότημα KISS, ο Sylvester Stallone και ο Michael Crawford. Η απονομή των μεταλλίων πραγματοποιήθηκε ήδη στο Οβάλ γραφείο, ενώ το μεγάλο γκαλά θα προβληθεί τηλεοπτικά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τα «Kennedy Center Honors» με περισσότερο πολιτικό χρώμα, εντυπωσιακή παραγωγή και έντονες αντιδράσεις από μέρος του καλλιτεχνικού κόσμου.