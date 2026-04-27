Ο Τραμπ ζητάει την απόλυση του Τζίμι Κίμελ από το ABC μετά το «μέλλουσα χήρα» για τη Μελάνια

Σε νέα ευθεία επίθεση κατά του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον για «απαράδεκτη και σοκαριστική» ρητορική στην τηλεοπτική του εκπομπή και ζητώντας την άμεση απόλυσή του από το ABC.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι ο Κίμελ παρουσίασε στην εκπομπή του «ψεύτικο βίντεο» στο οποίο εμφανίζονταν η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, και ο γιος του, Μπάρον, κάτι που, όπως τόνισε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε σχόλιο του παρουσιαστή για τη Μελάνια Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε «μέλλουσα χήρα», τονίζοντας ότι είναι προσβλητικό και ακατάλληλο, κάνοντας λόγο για «υποκίνηση βίας».

Ο Τραμπ συνέδεσε, επίσης, την τοποθέτηση αυτή με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν χθες, Κυριακή 26/4, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι την επόμενη ημέρα σημειώθηκε η απόπειρα εισόδου ένοπλου ατόμου στον χώρο της εκδήλωσης.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα η Μελάνια Τραμπ σε σχετική ανάρτησή της στο Χ κάλεσε το ABC να πάρει θέση για τα συγκεκριμένα σχόλια του Τζίμι Κίμελ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ουάου, Ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος, όπως αποδεικνύεται από τις πολύ χαμηλές τηλεθεάσεις του, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική.

Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια, και του γιου μας, Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του και να τον άκουγαν να μιλά, κάτι που δεν συνέβη ποτέ και δεν θα συνέβαινε ποτέ.

Στη συνέχεια είπε: “Η Πρώτη μας Κυρία, Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, έχετε μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα”.

Μια ημέρα αργότερα, ένας παράφρων προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Ήταν εκεί για έναν προφανή και σκοτεινό λόγο.

Εκτιμώ ότι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι με την αηδιαστική, όπως τη χαρακτήρισε, υποκίνηση βίας από τον Κίμελ και, παρότι συνήθως δεν θα απαντούσα, αυτό ξεπερνά κάθε όριο.

Ο Τζίμι Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί άμεσα από τη Disney και το ABC. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»