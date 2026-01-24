Ο τραυματισμός που αλλάζει τα πάντα: Τι γίνεται με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Bucks

Ένα από τα πιο «καυτά» θέματα στο ΝΒΑ αυτή την περίοδο είναι το ενδεχόμενο οι Milwaukee Bucks να εξετάσουν την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν από την προθεσμία της 5ης Φεβρουαρίου. Ωστόσο, οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από τον τραυματισμό στη δεξιά γάμπα που υπέστη ο Έλληνας σούπερ σταρ στον αγώνα της Παρασκευής απέναντι στους Denver Nuggets.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία το Σάββατο, αν και ο ίδιος εκτιμά πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων. «Μετά την μαγνητική θα μου πουν ακριβώς, αλλά από την εμπειρία μου στο ΝΒΑ φαίνεται πως κάτι “έσπασε” στη γάμπα, ίσως στον υποκνημίδιο μoυ», δήλωσε. «Μετά από αυτό θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω. Πιθανότατα προς το τέλος Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου. Ελπίζω η ομάδα να τα πάει αρκετά καλά ώστε να διεκδικήσουμε τουλάχιστον το play-in ή τα playoffs. Πάμε μέρα με τη μέρα».

Τραυματισμός στα πρώτα λεπτά του αγώνα

Ο τραυματισμός σημειώθηκε στο πρώτο δωδεκάλεπτο του αγώνα. Ο Αντετοκούνμπο αποχώρησε προσωρινά, αλλά επέστρεψε και αγωνίστηκε συνολικά 32 λεπτά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, κορυφαίες επιδόσεις για την ομάδα του. Ωστόσο, με 34,2 δευτερόλεπτα να απομένουν και τους Bucks να βρίσκονται πίσω στο σκορ με 99-94, αποχώρησε οριστικά από το παρκέ κουτσαίνοντας, με το Μιλγουόκι να γνωρίζει τελικά την ήττα με 102-100.

«Το ένιωθα σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, αλλά δεν ήθελα να σταματήσω», ανέφερε ο ίδιος. «Στο τέλος όμως δεν μπορούσα να κινηθώ άλλο και έπρεπε να βγω». Ο προπονητής των Bucks, Doc Rivers, παραδέχθηκε πως είχε ενδοιασμούς για τη συνέχιση της συμμετοχής του παίκτη μετά το αρχικό πρόβλημα. «Ρώτησα την ιατρική μας ομάδα πέντε διαφορετικές φορές. Προσωπικά δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Ο Γιάννης ήταν ανένδοτος στο να συνεχίσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα σκορ του ο «Greek Freak»

Στα 31 του χρόνια, ο Αντετοκούνμπο μετρά φέτος κατά μέσο όρο 28,0 πόντους, 10,0 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 30 αγώνες. Στην καριέρα του, που εκτείνεται σε 13 σεζόν και 889 παιχνίδια στο ΝΒΑ, έχει μέσους όρους 24,0 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 5,0 ασίστ. Είναι εννέα φορές All-Star, δύο φορές MVP και πρωταθλητής ΝΒΑ το 2021. Με την προθεσμία ανταλλαγής να πλησιάζει και την κατάσταση της υγείας του να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά της φετινής σεζόν.