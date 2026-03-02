Ο Τρινκιέρι και ο φιλόδοξος ΠΑΟΚ - Ο «μπαρουτοκαπνισμένος» Ιταλός και το όνειρο της EuroLeague

Η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Αντρέα Τρινκιέρι για να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας ως πρώτος προπονητής από το ερχόμενο καλοκαίρι, ενόψει της απαιτητικής ερχόμενης σεζόν.

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός είναι άμεσα διαθέσιμος, μετά και από την αποχώρησή του από το Κάουνας, όπου καθοδηγούσε τη Ζαγκίρις στη EuroLeague και ο FLASH καταγράφει την πορεία της μακρόχρονης καριέρας του, αλλά και τα στοιχεία, που μπορεί να προσθέσει στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Αυξημένες απαιτήσεις - Αναβαθμισμένο επίπεδο

Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, δεν έκρυψε την επιθυμία του να επαναφέρει τους «ασπρόμαυρους» σε τροχιά επιτυχιών και ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι ο πλέον κατάλληλος για να οδηγήσει τον «Δικέφαλο» στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο «μπαρουτοκαπνισμένος» Ιταλός προπονητής έχει διατελέσει στο παρελθόν τεχνικός μεγάλων συλλόγων, που αγωνίστηκαν στη EuroLeague, έχοντας μάλιστα καταγράψει συνολικά 262 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το διάγραμμα με τις συμμετοχές του Αντρέα Τρινκιέρι στη EuroLeague. Printscreen

Η πρώτη δεκαετία στην Ιταλία και οι διαδοχικές άνοδοι

Ο Τρινκιέρι ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός προπονητή στην Ολίμπια (νυν Αρμάνι) Μιλάνο. Διετέλεσε για 6 χρόνια assistant coach και το 2004 ανέλαβε για πρώτη φορά ως πρώτος προπονητής τη Βανόλι Μπάσκετ.

Μετά από μία τριετία (2004-2007) στην Κρεμόνα και αφού εξασφάλισε την άνοδο από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία, ανέλαβε τον πάγκο της Ντέκο Καζέρτα, στον οποίο παρέμεινε για μία σεζόν.

Την ερχόμενη χρονιά, μεταφέρθηκε στη Βερόλι, με την οποία όχι μόνο κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας στη δεύτερη κατηγορία, αλλά αναδείχθηκε και προπονητής της χρονιάς στο πρωτάθλημα για το 2009.

Η... απογείωση της καριέρας του στην Καντού

Ο Τρινκιέρι αποχώρησε από τη Βερόλι και ανέλαβε αμέσως καθήκοντα πρώτου προπονητή στην Καντού, με την οποία αναδείχθηκε δύο φορές καλύτερος προπονητής του Ιταλικού πρωταθλήματος (το 2010 και το 2011), καθώς και υπερπρωταθλητής Ιταλίας τη σεζόν 2012/2013, κατακτώντας το Σούπερ Καπ.

Με την Καντού κατέγραψε και τις πρώτες του συμμετοχές στη EuroLeague, φτάνοντας, μάλιστα μέχρι τη φάση των «16» τη σεζόν 2011/2012.

Το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό και η Εθνική Ελλάδας

Το 2013 αποχώρησε από την Ιταλία για πρώτη φορά στην καριέρα του. Προσελήφθη ως πρώτος προπονητής στην Ούνικς Καζάν από τη Ρωσία και ένα χρόνο αργότερα αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του EuroCup, φτάνοντας μέχρι τον διπλό τελικό εναντίον της Βαλένθια.

Την ίδια χρονιά, και πιο συγκεκριμένα στις 2 Ιανουαρίου του 2013, ανέλαβε τον πάγκο της «επίσημης αγαπημένης». Καθοδήγησε ως προπονητής την Εθνική Ελλάδας για περίπου ενάμιση χρόνο, οδηγώντας τη σε μεγάλες νίκες εναντίον της Γαλλίας και της Λιθουανίας, που αναδείχθηκαν φιναλίστ στο EuroBasket του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, οι τραυματισμοί του Σπανούλη, του Μαυροκεφαλίδη, του Ζήση και του Παπανικολάου δε του επέτρεψαν να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό μετάλλιο και η Ελλάδα γνώρισε τον άδοξο αποκλεισμό στα προημιτελικά, παρά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ως προπονητής της Εθνικής Ελλάδας. Eurokinissi

Η τριετία στη Μπάμπεργκ

Ο Τρινκιέρι έκτοτε μετακόμισε στη Γερμανία, για λογαριασμό της Μπάμπεργκ. Ανέλαβε καθήκοντα πρώτου προπονητή τον Ιούλιο του 2014 και μέχρι το 2018, που αποχώρησε, κατέκτησε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα Γερμανίας (το 2015, το 2016 και το 2017).

Με τη Μπάμπεργκ κατέγραψε συνολικά 76 εμφανίσεις στη EuroLeague, πανηγυρίζοντας τη νίκη σε 31 παιχνίδια.

Το... διάλειμμα στη Σερβία και η τριετία στη Μπάγερν Μονάχου

Το Φεβρουάριο του 2018, μετά από 12 ήττες σε 15 αγώνες, απολύθηκε από τους Γερμανούς και τον επόμενο Νοέμβριο υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Παρέμεινε στη Σερβία για περίπου ενάμιση χρόνο, πανηγυρίζοντας 2 Κύπελλα Κόρατς και ένα Σούπερ Καπ.

Τον Ιούλιο του 2020 ανέλαβε τον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου, με την οποία έφτασε 2 φορές στα προημιτελικά της EuroLeague. Η επάνοδος του στη Γερμανία αποδείχθηκε ευεργετική για την καριέρα του. Παρόλο που δε κατάφερε να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, επανήλθε στο κορυφαίο επίπεδο, παρουσιάζοντας ένα συμπαγές και πολύ ανταγωνιστικό σύνολο.

Η πορεία του στη Ζαγκίρις

Τον Δεκέμβριο του 2023 αντικατέστησε τον Καζίς Μακσβίτις, που είχε μία καταστροφική διαδρομή, στον πάγκο της Ζαλγκίρις Κάουνας.

Παρέμεινε στη Λιθουανία μέχρι τον Ιούνιο του 2025 και παρά το γεγονός πως παρέλαβε... καμμένη γη από τον προκάτοχό του, κατόρθωσε να διεκδικήσει την είσοδο στα play in της EuroLeague, χάνοντας εν τέλει την πρόκριση στα play offs μετά από μία πολύ σημαντική εκτός έδρας ήττα από τη Μονακό.

Το 2024 κατέκτησε το Κύπελλο Λιθουανίας και ηττήθηκε στους τελικούς του πρωταθλήματος από τη Ρίτας, πληρώνοντας τον πολύ σημαντικό τραυματισμό του Έβανς, που πλέον αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.

Την ερχόμενη σεζόν κατέκτησε ξανά το Κύπελλο, με εντυπωσιακή ανατροπή εναντίον της Νεπτούνας. Επίσης, αναδείχθηκε πρωταθλητής Λιθουανίας καταγράφοντας επιδόση ρεκόρ.

Κέρδισε 30 συνεχόμενα παιχνίδια στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης, κυριαρχώντας πλήρως και στα πλέι-οφς ανάδειξης πρωταθλητή, παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ (2-1 νίκες) εναντίον της Ρίτας, ολοκλήρωσε μία ανατροπή που θα μείνει στην ιστορία, κατακτώντας εν τέλει τον τίτλο, μετά από μυθικό μπάζερ μπίτερ του Φρανσίσκο, ο οποίος αποτέλεσε προσωπική του επιλογή.

Με τη Ζαλγκίρις κατέγραψε συνολικά 51 εμφανίσεις στη EuroLeague. Ωστόσο, οι «χαμηλές πτήσεις» του Ιταλού στην Ευρώπη, τον οδήγησαν σε απομάκρυνση από τον πάγκο της ομάδας, με την οποία πανηγύρισε δύο κύπελλα και ένα νταμπλ.

Τι μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (04/03) προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς βλέπουν στον πρόσωπό του έναν προπονητή ικανό να τους επαναφέρει στο δρόμο των επιτυχιών. Αναμένεται να... πιάσει δουλειά από το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και θα παραδώσει στη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ το ολοκληρωμένο του σχέδιο για την ενίσχυση του ρόστερ.

Ο Ιταλός τεχνικός, άλλωστε, πλαισιώνεται από ένα καταξιωμένο γκρουπ σκάουτερ και μάνατζερ, που αναμένεται να τον βοηθήσουν να φέρει στη Θεσσαλονίκη παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η περίπτωση του Φρνασίσκο στη Ζαλγκίρις είναι ενδεικτική. Ο Τρινκιέρι τον επέλεξε και δικαιώθηκε, φέρνοντας τον τίτλο στο Κάουνας.

Παράλληλα, ο Τρινκιέρι βρίθει από εμπειρίες στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει καταγράψει συνολικά 262 συμμετοχές στη EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ τον ερχόμενο χρόνο, αναμένεται να συμμετάσχει στο EuroCup.

Τα τρόπαια που έχει κατακτήσει ο Αντρέα Τρινκιέρι στην καριέρα του. Printscreen

Ο Ιταλός τεχνικός έχει αναδειχθεί στο παρελθόν κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης και έχει όλα τα εφόδια να το κάνει ξανά. Η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ δείχνει έως τώρα τη διάθεση να πλαισιώσει το ρόστερ με παίκτες που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο τον «Δικέφαλο» και ο ίδιος διατεθειμένος να δουλέψει με όρεξη για να κάνει ακόμη μία υπέρβαση.

Το μόνο που απομένει, λοιπόν, είναι οι φίλαθλοι να στηρίξουν την προσπάθεια που θα γίνει. Ο Τρινκιέρι, άλλωστε έχει αποδείξει στο παρελθόν πως έχει τον τρόπο, αλλά και τη γνώση για να φέρει τίτλους στην ομάδα...