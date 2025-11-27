Ο Τσάμπι Αλόνσο αποθέωσε Μουζακίτη: «Έχει εξαιρετικά προσόντα, θα τον παρακολουθούμε»

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν... λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την έκλεισε στα καρέ της στο φινάλε, όμως ο «διαστημικός» Εμπαπέ, έδωσε τη νίκη στη «βασίλισσα», με 4-3.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τσάμπι Αλόνσο, έβγαλε το... καπέλο στους «ερυθρόλευκους», τονίζοντας μάλιστα, ότι η συγκομιδή τους, τους αδικεί και θα έπρεπε να έχουν περισσότερους βαθμούς στο Champions League.

«Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Το ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη έδρα, μια δύσκολη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους βαθμούς από ότι θα έπρεπε να έχει στη League Phase, θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους.

Μας πίεσε πάρα πολύ, μας έβαλε πίσω στο σκορ, μας ανάγκασε να βγάλουμε άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Μας πίεσε στο τέλος. Δεν πιεστήκαμε από τον κόσμο, η Ρεάλ ξέρει να παίζει σε τέτοιες έδρες. Στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός, μας πίεσε, έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς από όσους έχει», ανέφερε αρχικά στη μικτή ζώνη ο τεχνικός των «μερένχες».

Στη συνέντευξη Τύπου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Τσάμπι Αλόνσο στάθηκε κυρίως στη σημασία της επιστροφής των «μερένχες» στις νίκες, ενώ παραδέχθηκε ότι η πίεση των προηγούμενων ημερών ήταν μεγάλη.

«Το μόνο που μετρούσε ήταν η νίκη. Το χειρίστηκα όλο αυτό με πολύ περισσότερη ηρεμία απ’ όση φαντάζεστε· δεν είμαι πρωτάρης, ξέρω ότι ο δρόμος είναι μακρύς και σίγουρα δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Οι ώρες πριν το ματς ήταν πολύ θετικές, παραγωγικές μας βοήθησαν να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να μάθουμε να ζούμε με δύσκολες στιγμές και μου φάνηκε πολύ σημαντική η ενότητα που έδειξαν οι παίκτες», τόνισε χαρακτηριστικά και έπειτα κλήθηκε να μιλήσει για τον Ολυμπιακό, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και τον Χρήστο Μουζακίτη τον οποίο και αποθέωσε.

«Θέλω να συγχαρώ τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ. Εχω μεγάλο θαυμασμό για αυτόν, για τη δουλειά του και τη σχέση που έχει με τους οπαδούς. Το έχω προσέξει. Το ομαδικό πνεύμα είναι πολύ καλό. Εχουν εξαιρετική ποιότητα. Μάλλον δεν έχουν τόσους βαθμούς όσους τους αξίζει.

«Ο Μουζακίτης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Εχει εξαιρετικά προσόντα, πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον Χρήστο Μουζακίτη ο Τσάμπι Αλόνσο.