Ο Τσέκο Πέρεζ επιστρέφει στην F1 με την Cadillac το 2026 η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει σύντομα

Ο Μεξικανός οδηγός Σέρχιο «Checo» Πέρες φαίνεται ότι είναι προ των πυλών για την επιστροφή του στη Formula 1, αυτή τη φορά στο τιμόνι της νέας Cadillac F1, η οποία θα γίνει η ενδέκατη ομάδα το 2026.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές του site PlanetF1, οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας έχουν ολοκληρωθεί και η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας προβλέπεται στο Grand Prix της Ιταλίας τον επόμενο μήνα.

Η ομάδα φαίνεται να καταλήγει σε ένα δίδυμο πεπειραμένων οδηγών· εκτός από τον Πέρες, στο στόχαστρο βρίσκεται και ο Valtteri Bottas, ενώ η επιλογή ενός νεαρού, Αμερικανού οδηγού (π.χ. Colton Herta ή κάποιον από το F2 όπως Alex Dunne ή Felipe Drugovich) δεν έχει αποκλειστεί.

Στο παρασκήνιο, ο Πέρες δηλώνει πως δεν είναι πρόθυμος να επιστρέψει ως αναπληρωματικός οδηγός, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο σε ανταγωνιστικό project.

Επιπλέον, η συμφωνία φέρεται να συμπεριλαμβάνει και σημαντική οικονομική υποστήριξη από τον Μεξικανό επιχειρηματία Κάρλος Σλιμ, γεγονός που ενισχύει την εμπορική αξία και αξιοπιστία του πρότζεκτ.

Οι τελευταίες πληροφορίες

Cadillac F1: Νέα αμερικανική ομάδα που μπαίνει στη F1 το 2026, με έδρα και εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σέρχιο Πέρες: Παραμένει βασικός υποψήφιος για το πρώτο μπάκετ της ομάδας, με επίσημη επιβεβαίωση αναμενόμενη στις αρχές του φθινοπώρου.

Η σύνθεση της ομάδας: Καθώς επιδιώκεται συνδυασμός εμπειρίας και ανανέωσης, ο Βαλτέρι Μπότας, αλλά και νέοι ταλαντούχοι οδηγοί παραμένουν στη λίστα.