Ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη – Στόχος η πρωτιά απέναντι στον Μητσοτάκη από την πρώτη Κυριακή

«Να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την πρώτη Κυριακή». Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε τον πήχη για το κόμμα του, θέτοντας ως στόχο την πρωτιά. «Εμείς λέμε, αφού πλέον ο μέσος Έλληνας έχει κατανοήσει ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κ. Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες», τόνισε με αποκαλυπτικό τρόπο για τον εκλογικό στόχο της ΕΛΑΣ.



Είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας, αποκαλύπτει, από την πρώτη ημέρα που αποφάσισε την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική αρένα. Και αυτό, δεν θα το έκανε-τον υψηλό, στόχο,- αν οι δημοσκοπήσεις δεν τον ανέβαζαν στη δεύτερη θέση. «Γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα, οπότε μέσα σε λίγους μήνες μπορεί να γίνουμε κυβέρνηση» σημείωσε δηκτικά. Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι σταθερότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». «Η διαφθορά έχει εκτιναχθεί με τρόπο που ποτέ άλλοτε, νομίζω, δεν ζήσαμε σε αυτήν τη χώρα. Εμείς είμαστε εδώ όχι μόνο για την πολιτική αλλαγή, αλλά και για την αλλαγή πολιτικής. Ένα από τα προβλήματα που έχουν αυτοί που μας κυβερνάνε, είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τους απλούς ανθρώπους. Αυτοί που μας κυβερνάνε πρέπει να έχουν κατανόηση για τους απλούς ανθρώπους, τους ανθρώπους του μόχθου».



Ο πρώην πρωθυπουργός επεδίωξε την Δευτέρα (15/6), από τη Νίκαια, να δοκιμάσει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες. Όχι με την κλασική ομιλία εκ του βήματος, αλλά με διάλογο απευθείας με τους πολίτες. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, διέκοπτε το λόγο και συνομιλούσε με το κοινό ενώ και κάποιες στιγμές, οι πολίτες τον διόρθωναν. Όπως, για παράδειγμα, με τιμές στα καταναλωτικά αγαθά. Πρώτα μίλησαν οι πολίτες από διαφορετικούς χώρους εργασίας καταθέτοντας τις δικές τους μαρτυρίες και προτάσεις.



Κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις που, όπως είπε, δεν μελετώνται τους τελευταίους δυο μήνες αλλά τα τελευταία δυο χρόνια και εδράζονται σε μια διαφορετική φιλοσοφία που έχει ως επίκεντρο την ανακούφιση του πολίτη στην καθημερινότητα του.

ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Αναφερόμενος στις κατηγορίες και στην αντίληψη περί σταθερότητας και ισχυρού πρωθυπουργού, τόνισε, αποκαλύπτοντας και κάποιες στιγμές επί δικής του πρωθυπουργίας. «Μας ρωτούν ποιος θα υπάρχει να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο αν χτυπήσει αργά τη νύχτα. Αυτό το τηλέφωνο που ήταν μαύρο και όχι κόκκινο, είναι για την απευθείας επικοινωνία του πρωθυπουργού με τους υπουργούς του. Μα ο κ. Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να επικοινωνεί με τους υπουργούς του μέσω του συγκεκριμένου τηλεφώνου αφού έχει το predator». Αποκάλυψε, πως μια φορά είχε χτυπήσει το δικό του τηλέφωνο αργά τη νύχτα, όταν τουρκικό πλοίο είχε εισέλθει. Τότε έδωσα εντολή να σταλεί μια φρεγάτα. Όταν συνέβη το ίδιο επί πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη μας είπε ότι ήταν ισχυρά τα ρεύματα και για αυτό παρασύρθηκε το, πλοίο!».

Οι προτάσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας και με αφορμή τις προηγηθείσες ομιλίες των πολιτών κατάθεσε μια σειρά προτάσεων. Ειδικότερα αναφέρθηκε:



Στην πρότασή του για το δωρεάν εισιτήριο στις δημόσιες συγκοινωνίες τόνισε «δωρεάν μετακίνηση για όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Κοστολογήσαμε αυτό το μέτρο, φυσικά με την προϋπόθεση να ενισχυθούν τα Μέσα. Η συγκοινωνία πρέπει να είναι δημόσια και να εξυπηρετεί τον πολίτη».

Καταθέτοντας την πρόταση του για αλλαγή των πανελληνίων εξετάσεων έως και κατάργηση τους, σημείωσε πως «είναι ντροπή για την Πολιτεία να κρατά εδώ και 60 χρόνια ένα σύστημα απάνθρωπο και ψυχοφθόρο. Και να το κρατάμε διότι δεν έχουμε, δυστυχώς, να δώσουμε τίποτα πιο αδιάβλητο στις επόμενες γενιές. Υπάρχει ο τρόπος. Το 2018-19 είχαμε θέσει σε διαβούλευση ένα σύστημα κατάργησης των εξετάσεων και ελεύθερης πρόσβασης για την πλειονότητα των σχολών. Είναι ένα πολύ ουσιαστικό βήμα, που αν συνδεθεί με μια συνολική φιλοσοφία αλλαγής του σχολείου, ώστε το Λύκειο να σταματήσει να είναι εξεταστικό κέντρο, αλλά κέντρο γνώσης, ώστε να γίνεται εκεί το φροντιστήριο μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο».

ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Αναφορικά με το μεγάλο ζήτημα των δανειοληπτών είπε «ότι δεν μπορεί να έρχονται τα funds, να αγοράζουν ένα δάνειο στο 20-30% της αξίας και να ζητούν από τον δανειολήπτη το 80,90,100% και να το βγάζουν σε πλειστηριασμό. Σκοπεύουμε να πάρουμε τα δάνεια από τα funds και ο δημόσιος φορέας να διαπραγματευτεί με κάθε δανειολήπτη, δίνοντας τη δυνατότητα να το αγοράσει».



Για τους μισθούς στους γιατρούς και τους νοσηλευτές ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος και σε έναν διάλογο που είχε με ένα καθηγητή στην Κρήτη σημείωσε «είναι ντροπή αυτό που ζούμε. Πήγα στην Κρήτη και μου είπε καθηγητής ότι αναγκάζεται να κάνει δύο δουλειές, το πρωί κάνει μάθημα, το βράδυ delivery σουβλάκια. Η Ελλάδα που θέλουμε είναι των δασκάλων και καθηγητών που δίνουν από το υστέρημα για να διδάξουν τα παιδιά μας, των γιατρών και νοσηλευτών που κρατούν όρθια τα νοσοκομεία».



Αναφέρθηκε στην ΔΕΗ, τονίζοντας πως «εμείς δεν θέλουμε μια ΔΕΗ δέσμια των διεθνών επενδυτών με αποκλειστικό στόχο τα κέρδη τους. Αλλά μια δημόσια ΔΕΗ στην υπηρεσία του πολίτη με σκοπό την εξυπηρέτηση τους και κυρίως των τιμολογίων».