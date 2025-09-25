Γνώμες Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος Αλέξης Τσίπρας

Ο Τσίπρας δεν πάει στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ λόγω ίωσης

Φωτ.: Eurokinissi
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
Είναι αυτές οι φθινοπωρινές ιώσεις που από εκεί που δεν τις περιμένεις έρχονται να σε ρίξουν στο κρεβάτι. 

Μια τέτοια, φαντάζομαι, είναι και αυτή που ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος δυστυχώς δεν θα είναι στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αυτά μου είπε ο άνθρωπός μου που ξυπνάει και κοιμάται με το στοίχημα της αναγέννησης της κεντροαριστεράς. Και σε κανένα κακό δεν πάει το μυαλό μου επειδή έτυχε χθες να γίνει ένας μικρός χαμός στο Πολιτικό Γραφείο για το εάν, ποιοι και γιατί δεν βλέπουν τον «ελέφαντα στο δωμάτιο».  

