Ο Τσίπρας μιλά για τις τράπεζες και κάνει «δώρο» στη νεοδημοκρατική συσπείρωση

Πυκνή, πολιτικά, η εβδομάδα που ξεκινά.

Η ΝΔ έχει συνέδριο μπροστά της - όχι ότι θα γίνει κάτι φοβερό αλλά είναι προεκλογική η μάζωξη της νεοδημοκρατικής βάσης - και ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει σήμερα στις γειτονιές της Αθήνας (Χαλάνδρι) για να συνομιλήσει με το μελλοντικό εκλογικό του κοινό.

Ο πρώην πρωθυπουργός, όπως ίσως θα είδατε, έχει ξεκινήσει και τα ωραία βιντεάκια, είπε να καταπιαστεί με τις τράπεζες (εκείνες που έκλεισαν οι δανειστές).

Και φυσικά η πρωθυπουργική έδρα δεν έχασε την ευκαιρία να θυμίσει τα έργα και τις ημέρες της «Πρώτης Φοράς» σε έναν τομέα στον οποίο η αλήθεια είναι πως δεν τα πήγε και εξαιρετικά καλά ο πρώην πρωθυπουργός.

Κατά τα άλλα, η περίπτωση Τσίπρα όπως το ομολογούν πλέον ανοιχτά οι νεοδημοκράτες λειτουργεί ως «μάννα εξ ουρανού» για τη συσπείρωση του κόμματος γιατί με τον Ανδρουλάκη τα ντεσιμπέλ δεν ανεβαίνουν.

Οπότε και ο Τσίπρας κάνει τη δουλειά του- με το κοινό στο οποίο απευθύνεται - και ο Μητσοτάκης παίρνει το «δώρο» που το προσφέρει όταν ανοίγει θέμα τραπεζών και δίνει τη δυνατότητα στον Μαρινάκη να θυμίσει τις ουρές, τα capital controls, τα κόκκινα δάνεια στα funds και φυσικά την πρόσφατη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει ο ίδιος τις τράπεζες την πρώτη ημέρα της εκλογικής του νίκης το 2015.