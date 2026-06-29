Ο Τσίπρας τρέμει τις γκάφες των «νεοσσών»

Οι περγαμηνές των τομεαρχών που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας, είναι αδιαπραγμάτευτες. Επιστήμονες, τεχνοκράτες, πανεπιστημιακοί, άνθρωποι που έχουν λαμπρή πορεία στους χώρους που υπηρετούν.

Αδιαπραγμάτευτη είναι επίσης και η απειρία που έχουν στο να διαχειριστούν πολιτικές συζητήσεις στα τηλεπαράθυρα όταν οι ερωτήσεις αρχίζουν να γίνονται πιεστικές.

Και επειδή το παρελθόν του κ. Τσίπρα είναι πολύ συγκεκριμένο, οι ερωτήσεις γίνονται όλο και πιο έντονες και οι απαντήσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες.

«Οφείλουμε να μην πατάμε τις πεπονόφλουδες που μας στήνουν». Αυτή ήταν μία από τις συμβουλές που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός στους νέους τομεάρχες της Συμπαράταξης.

Σε ελεύθερη μετάφραση αυτό σημαίνει: Μη βγαίνετε στα κανάλια και λέτε «επικίνδυνα» πράγματα για το ποιοι και πώς θα φορολογηθούν και ανοησίες εάν ο φόρος θα είναι μεγαλύτερος στα... γρήγορα σκάφη.

Το καλό για τον κ. Τσίπρα είναι πως τα θέματα της οικονομίας θα τα χειριστούν άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο και μέχρι σήμερα δεν έχουν δείξει δείγματα γραφής σαν και αυτά που έφεραν την «Πρώτη Φορά» στην εξουσία.

Το κακό για τον κ. Τσίπρα, στον αντίποδα, είναι πως η ΕΛΑΣ έχει μεγάλη ζήτηση στα τηλεοπτικά πάνελ οπότε αυτό σημαίνει πως στο φορτισμένο, πολιτικά, Φθινόπωρο που έρχεται, θα πρέπει σχεδόν... όλοι να βγουν στα κανάλια για να καλυφθούν οι ανάγκες.

Προβλέπω ότι γρήγορα θα αρχίσουν καλοκαιρινά φροντιστήρια.