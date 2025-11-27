Ο Τσίπρας τρολάρει Μητσοτάκη, Ζωή, Βαρουφάκη για τη «διαφήμιση» στην «Ιθάκη» - Δείτε το βίντεο

Με ένα σαρκαστικό βίντεο στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας απαντά με χιούμορ σε όσους, αντιπάλους ή παλιούς «φίλους», έσπευσαν να καταφερθούν ενάντια στην «Ιθάκη», υπονοώντας ότι το μόνο που κάνουν είναι να το διαφημίζουν το βιβλίο του.

«Τους ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια», εμφανίζεται να λέει ο πρώην πρωθυπουργός στην αρχή του βίντεο, ενώ ακολουθεί μία σειρά από στιγμιότυπα όσων επιτέθηκαν στον ίδιο με αφορμή αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν από το βιβλίο του ή αναφέρθηκαν ειρωνικά στην «Ιθάκη».

Από τη «συρραφή» του βίντεο, «παρελαύνουν» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Παύλος Μαρινάκης.

«Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης» ακούγεται στο βίντεο, με τον ίδιο να απευθύνει πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου του στο Θέατρο Παλλάς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19.00 στην οποία θα μιλήσει ο ίδιος και όπως σημειώνει η είσοδος θα είναι ελεύθερη.