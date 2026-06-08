Ο Τσίπρας ζητά από τους (πρώην) συντρόφους του να κάνουν την... «Θεοπούλα»
Θλιβερά τα όσα συμβαίνουν, ξανά, στον ΣΥΡΙΖΑ.
Και ακόμη πιο λυπηρή η εικόνα ενός κόμματος που ο πρόεδρός του, ζητεί να στηριχθεί - επί της ουσίας - ένα άλλο κόμμα. Σε αυτό ο Πολάκης έχει όλο το δίκιο με το μέρος του.
Ουδείς ενοχλήθηκε τελικά από τον εξώστη του «Παλλάς». Μια χαρά ήταν οι θέσεις.
Αλλά ο συμπαθής Σωκράτης Φάμελλος δεν έχει κανέναν λόγο να υπόκειται σε αυτόν τον πολιτικό εξευτελισμό.
Πολύ περισσότερο έπειτα από την αντίδραση του επιτελείου Τσίπρα. Με την οποία ο πρώην πρωθυπουργός στέλνει φίλους, συντρόφους και λοιπούς στη διαδικασία της... ηλεκτρονικής εγγραφής στην ΕΛΑΣ.
Φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιοι που θα μπουν στο myelas.gr.
Σαν την «Θεοπούλα».