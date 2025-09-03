O Tσουκαλάς «τα σπάει» χορεύοντας τη «Δραπετσώνα» και ο Ανδρουλάκης τον αποθεώνει (Video)

Δεν έχω πολλά λόγια να πω για τον Κώστα Τσουκαλά. Βιονικός πραγματικά στα καθήκοντά του. Και όπως λέει μια συνάδελφος «αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κοιμάται που και που μέσα στο αυτοκίνητο για να προλαβαίνει όλες τις εμφανίσεις του».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απόψε στο Ζάππειο πραγματικά «τα έσπασε». Με ένα εντυπωσιακό ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους της θρυλικής «Δραπετσώνας» του Θεοδωράκη με την εξαιρετική φωνή του Κώστα Μακεδόνα.

Ο Τσουκαλάς όπως θα δείτε και στο βίντεο ζει με την καρδιά του το τραγούδι που έφτασε μέχρι τα μουσικά ουράνια ο τεράστιος Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Και να τα σωστά βήματα και να οι φιγούρες και να το πάθος σε κάθε κίνηση των χεριών και των ποδιών του.

Βγάζει το σακάκι, με αποφασιστικότητα το πετάει κάτω και στη συνέχεια πραγματοποιεί την εντυπωσιακή χορευτική του φιγούρα πατώντας το με ένταση. Αποθεώνεται από τους συνοδοιπόρους του που έχουν μαζευτεί γύρω του μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Πολλά από παραδοσιακούς χορούς δε ξέρω αλλά όπως θα διαπιστώσετε ο Κώστας Τσουκαλάς έχει γράψει μάλλον πολλά χιλιόμετρα χορεύοντας το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο. Και μπράβο του.