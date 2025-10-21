Χτυπώντας το κουδούνι, σύμφωνα με την παράδοση που ακολουθούν οι καρκινοπαθείς όταν ολοκληρώνουν έναν κύκλο θεραπείας, ο Τζο Μπάιντεν ολοκλήρωσε τον κύκλο ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη.



Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του πρώην προέδρου μιλώντας στο CNN, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές θεραπείας του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα γίνει 83 ετών τον επόμενο μήνα.



Η κόρη του πρώην Αμερικανού προέδρου, Άσλεϊ Μπάιντεν, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο του πατέρα της να χτυπάει το κουδούνι στο Penn Medicine Radiation Oncology στη Φιλαδέλφεια.



«Χτύπησε το κουδούνι!» έγραψε η Άσλεϊ Μπάιντεν σε story στο Instagram. «Ευχαριστούμε τους απίστευτους γιατρούς, νοσηλευτές και το προσωπικό του Penn Medicine. Είμαστε τόσο ευγνώμονες!».

Μια άλλη φωτογραφία που απεικονίζει τον πρώην πρόεδρο, τη σύζυγό του, Τζιλ Μπάιντεν, την Άσλεϊ και δύο εγγόνια αναφέρει στη λεζάντα: «Ο μπαμπάς ήταν τόσο γενναίος καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας του. Ευγνώμων».



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένας εκπρόσωπος του Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει ακτινοθεραπεία ως μέρος της θεραπείας του για τον καρκίνο του προστάτη. Ξεκίνησε ένα σχήμα χαπιών για τη θεραπεία του καρκίνου νωρίτερα φέτος. Το προσωπικό γραφείο του Μπάιντεν ανακοίνωσε τον Μάιο ότι είχε διαγνωστεί με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά του.

«Η προσδοκία είναι ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό», δήλωσε ο Μπάιντεν στο CNN στα πρώτα του σχόλια σχετικά με τη διάγνωση δύο εβδομάδες αφότου την έλαβε.



Φέτος, ο Μπάιντεν υποβλήθηκε επίσης σε χειρουργική επέμβαση Mohs, μια επέμβαση που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση καρκινικών βλαβών του δέρματος.



Ο Μπάιντεν αναμένεται να μιλήσει στη Βοστώνη την Κυριακή (26/10), όταν θα παραλάβει βραβείο για το έργο του στο Ινστιτούτο Έντουαρντ Μ. Κένεντι. Θα είναι επίσης επικεφαλής σε εκδήλωση του Δημοκρατικού Κόμματος της Νεμπράσκα στην Ομάχα τον επόμενο μήνα.