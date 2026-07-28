Ο Τζολάκης θα παίρνει στην Χαλ έξι φορές περισσότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε στον Ολυμπιακό

Ο Κωσταντής Τζολάκης πέρασε ιατρικές εξετάσεις και βρίσκεται μια ανάσα από την μεταγραφή του στην Χαλ Σίτι, με την οποία θα αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, την Premier League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα λάβουν γύρω στα 15 εκατομμύρια από την αγγλική ομάδα για έναν ποδοσφαιριστή από τα σπλάχνα τους, ενώ ο 23χρονος τερματοφύλακας αφού κέρδισε πρωταθλήματα, κύπελλα και ευρωπαϊκό με την φανέλα του Ολυμπιακού, θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να αγωνιστεί στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Πέρα από αυτό, ο Τζολάκης θα έχει οικονιμικές απολαβές που δεν θα έβλεπε ποτέ στον Ολυμπιακό.

JUST IN: Konstantinos Tzolakis agreed personal terms with Hull City. He will earn a weekly salary of £45,000 on a four-year contract.



Negotiations between #hcafc and #Olympiacos is already in progress. The Greek club will have to sign another goalkeeper before letting Kontantis… pic.twitter.com/IL9yQly1aq — Nicowizzy Ikenna (@nicowizzyikenna) July 26, 2026

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι Άγγλοι ο διεθνής τερματοφύλακας αναμένεται να αμείβεται με 45.000 λίρες την εβδομάδα, κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου 52.600 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως ετησίως θα λαμβάνει περίπου 2,74 εκατομμύρια ευρώ. Αν αναλογιστεί κανέις πως στον Πειραιά έπαιρνε 500.000 ευρώ μιλάμε για μία αύξηση σχεδόν έξι φορές πάνω από τα χρήματα που λάμβανε στους «ερυθρολεύκους». Επίσης σε περίπτωση που ο Τζολάκης εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τις «τίγρεις» αναμένεται να λάβει περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ.