Ο Τζόλης μετά την μεταγραφή στην Άρσεναλ είναι στην κορυφή μιας λίστας υπερταλαντούχων παικτών

Η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ από την Κλάμπ Μπρίζ είναι τόσο μεγάλη τόσο για τον ποδοσφαιριστή όσο και για την βέλγικη ομάδα, καθώς θα βάλει στα ταμεία της 40.000.000 ευρώ.

Ο διεθνής επιθετικός έσπασε το ρεκόρ μετακίνησης Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ομάδα και έγινε και ο ποδοσφαιριστής με ρεκόρ μεταγραφής, ξεπερνώντας τους Κώστα Μανωλά και Μπάμπη Κωστούλα. Πέρα από τα εγχώρια ρεκόρ όμως, ο 24χρονος σκαρφάλωσε στην κορυφή μιας λίστας, πάνω από υπερταλαντούχους ποδοσφαιριστές παγκοσμίου βεληνεκούς.

Συγκεκριμένα ο Τζόλης έκανε την ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει ποδοσφαιριστής της βέλγικης ομάδας και ξεπέρασε ποδοφαιριστές όπως ο μουντιαλικός Ντε Κέτελαρε ο οποίος είχε πουληθεί στην Μίλαν τη σεζόν 22/23 αντί 37.500.000 ευρώ, ο Ελβετός Άρντον Τζασχάρι, που αγωνίζεται επίσης στην Μίλαν και δαπανήθηκαν για αυτόν 36.000.000 ευρώ και ο Ιγκόρ Τιάγκο, που μετακόμισε στην Μπρέντφορντ για 33.000.000 ευρώ.

Χαμηλότερα στην σχετική λίστα βρίσκονται οι Κοσσονού (στην Λεβερκούζεν για 23 εκατ.), ο Αντόνιο Νούσα (Λειψία για 21 εκατ.) και οι πρεμιερλιγκάτοι Ντε Κούιπερ και Τάλμπι σε Μπράιτον και Σάντερλαντ αντίστοιχα για 20 εκατ. ο καθένας.

Δείτε αναλυτικά την σχετική λίστα