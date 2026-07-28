Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Οι μεταγραφές του Χρήστου Τζόλη και του Κωνσταντίνου Καρέτσα σε 'Αρσεναλ και σε Ντόρτμουντ αντίστοιχα, όπως και αυτές των άγνωστων Καρανδρίκα και Ζορμπά σε Μπάγερν Μονάχου και Μίλαν είναι η απόδειξη πως το ελληνικό ταλέντο αρχίζει να εκτιμάται όλο και περισσότερο, ακόμα και αν δεν γίνονται και... όλα σωστα.

Ο πεισματάρης Τζόλης δείχνει τον δρόμο

Ο Χρήστος Τζόλης είναι ο ορισμός του ποδοσφαιριστή - πεισματάρη. Αν δει κανείς την ποδοσφαιρική του πορεία θα καταλάβει πως ο 24χρονος επιθετικός έχει προσωπικότητα και του αρέσει το μότο «επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς», που έλεγε και ο προπονητής που του έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ, ο Πάμπλο Γκαρσία. Γιατί ο Τζόλης έπεσε και όχι μια φορά. Έπεσε μετά την μεταγραφή του στη Νόριτς, που φάνηκε πως δεν ήταν έτοιμος για ένα τέτοιο άλμα. Επίσης έπεσε μετά τον αποτυχημένο δανεισμό στην Τβέντε, εκεί που έπαιξε μόλις 15 αγώνες και πέτυχε τρια γκολ. Μετά όμως δεν επέτρεψε να μετατραπεί η καριέρα του σε μια καριέρα ενός αποτυχημένου wonderkid. Σηκώθηκε.

Σηκώθηκε και έκανε τις σωστές επιλογές, πήγε στις κατάλληλες ομάδες και με πολλή δουλειά και πείσμα να δείξει, έδειξε. Έδειξε πως το «ταβάνι» του δεν ήταν ούτε καν κοντά σε αυτό που νόμιζαν όλοι. Και με μια τρομερή χρονιά στην Bundesliga 2. με την φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ (24 γκολ και 10 ασίστ σε 37 ματς) πήρε μεταγραφή στην Κλάμπ Μπρίζ. Εκεί «κόλλησε», ένιωσε άνετα, έπαιξε σε υψηλό επίπεδο και στο Champions League και «έσπασε» όλα τα κοντέρ. Συνολικά σε 108 συμμετοχές είχε 43 γκολ και 45 ασίστ, αριθμοί οι οποίοι έγιναν το «εισιτήριο» για την μεγάλη μεταγραφή που τόσο ήθελε. Από την στιγμή που ήρθε η πρόταση από την Άρσεναλ, δεν υπήρχε τίποτα για τον διεθνή εξτρέμ. Εκεί ήθελε να πάει. Για να δώσει απαντήσεις, για να δείξει τι μπορεί να κάνει στην Premier League, αυτή την φορά πιο έτοιμος, πιο έμπειρος, πιο ώριμος.

Ο Καρέτσας, το απόλυτο διαμάντι

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίον η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κινήθηκε σωστά και γρήγορα για να τον φέρει στην εθνική ομάδα. Βέβαια και ο ίδιος ήθελε εξ αρχής να φορέσει τα γαλανόλευκα, όμως η αντιμετώπιση που είχε από τους ανθρώπους της ΕΠΟ έπαιξε καταλυτικό ρόλο για να γίνουν όλα πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Μιλάμε αδιαμφισβήτητα για έναν από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες ποδοσφαιριστές που υπάρχουν αυτή την στιγμή, που σε πέρας χρόνου δεν έχει «ταβάνι» το τι μπορεί να καταφέρει στο ποδόσφαιρο. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν δαπάνησε τυχαία 33 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της, καθώς ο 18χρονος μεσοεπιθετικός σε βάθος χρόνου θα κάνει την διαφορά στην γερμανική ομάδα και εαν είναι υγιής πάνω από όλα θα κάνει σύντομα το άλμα σε μεγαλύτερη ομάδα.

Αγωνίζεται με απίστευτη ωριμότητα, διαθέτει ποδοσφαιρική ευφυία που σπάνια συναντά κανείς και έχει την ποιότητα να αλλάξει ένα ολόκληρο ματς μόλις με μια προσωπική ενέργεια. Ντρίπλα, κάθετη πάσα, δημιουργία και προσωπικότητα συνθέτουν το προφίλ ενός ποδοσφαιριστή που οι μεγαλύτεροι σύλλογοι της Ευρώπης έχουν στα μπλοκάκια τους κυκλωμένο για τα επόμενα χρόνια.

Οι περιπτώσεις Καρανδρίκα - Ζορμπά, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου

Το πιο ενθαρρυντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πως βγαίνουν όλο και περισσότεροι ποδοσφαιριστές που δείχνουν ότι μπορούν να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο. Και σε αυτό, απόδειξη είναι οι σπουδαίες μεταγραφές των Καρανδρίκα και Ζορμπά.

Η μεταγραφή του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα από τον Ατρόμητο στην Μπάγερν Μονάχου αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση πως οι κορυφαίες ακαδημίες της Ευρώπης έχουν πλέον στραμμένο το βλέμμα τους στην Ελλάδα. Οι Βαυαροί αξιολόγησαν τον νεαρό αμυντικό σε δυο δοκιμαστικά και αποφάσισαν να επενδύσουν πάνω του, θεωρώντας πως διαθέτει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε ένα στόπερ υψηλού επιπέδου και παγκόσμιας κλάσης. Και εκεί έρχεται η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πως γίνεται να μην ξέραμε τίποτα για αυτόν τον ποδοσφαιριστή; Πως γίνεται να μην έχει καμία συμμετοχή σε κανένα κλιμάκιο της εθνικής ομάδας; Αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να τις κάνουν ο αρμόδιοι στον εαυτό τους και να προβληματιστούν, γιατί η Μπάγερν Μονάχου τους... έβαλε τα γυαλιά.

Την ίδια στιγμή ο Σπύρος Ζορμπάς έκανε το δικό του μεγάλο άλμα στη Μίλαν, η οποία τον ενέταξε στο αναπτυξιακό της πλάνο με στόχο να τον εξελίξει και να τον «πλάσει». Το γεγονός πως ένας ακόμα νεαρός Έλληνας επιλέγεται από έναν ευρωπαϊκό «κολοσσό» δείχνει πως δεν μιλάμε πλέον για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για μια τάση που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική.

🚨 AC Milan is delighted to announce the signing of Spyridon Petros Zormpas, who will be part of the Milan Futuro project, an initiative dedicated to the growth and development of young talents. pic.twitter.com/ZWKrrnLp8n — Milan Posts (@MilanPosts) July 27, 2026

Τζόλης, Καρέτσας, Καρανδρίκας και Ζορμπάς. Τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις και πορείες, όμως με έναν κοινό παρονομαστή: Η Ελλάδα παράγει ποδοσφαιριστές που όχι απλά μπορούν να σταθούν σε μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, αλλά μπορούν να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο. Και αυτό ίσως να είναι και το πιο αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον της εθνικής ομάδας και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα σπουδαία ευρωπαϊκά κλάμπ δεν αγοράζουν απλά το ταλέντο τους, αλλά επενδύουν στο μέλλον που βλέπουν ότι έχουν. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη πως η νέα γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών ήρθε για να πρωταγωνιστήσει.