Ο Τζόλης «πάγωσε» πρόταση άλλης ομάδας και περιμένει την Άρσεναλ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε τρομερή σεζόν και φαίνεται πως έχει στα χέρια του πολλές προτάσεις, ο ίδιιος όμως έχει καταλήξει στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως αναφέρει και η «Sun» ο διεθνής επιθετικός θέλει να επιτρέψει στην Αγγλία και την Premier League πιο ώριμος από το πρώτο του πέρασμα, όταν ήταν στην Νόριτς και θέλει να καθιερωθεί στην μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου με την φανέλα της Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» έχουν καταθέσει μια πρόταση του ύψους των 41 εκατομμυρίων στην Μπρίζ και βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία, ενώ όπως αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Τζόλης όχι μόνο είναι θετικός σε αυτή την κίνηση, αλλά έχει στον... πάγο και μια πρόταση από άλλη ομάδα, ώστε να δει τι θα γίνει με τους λονδρέζους.

Ο Ρομάνο τόνισε πως ο 24χρονος εξτρέμ βλέπει με πολύ θετικό μάτι την μετακίνησή του στην Άρσεναλ, αλλά και την προοπτική της Premier League ως σημαντικό βήμα στην καριέρα του. Από την άλλη η περίπτωση του Τζόλη αυτή την στιγμή είναι στάσιμη καθώς η Άρσεναλ περιμένει να ολοκληρώσει την πώληση του Λεάντρο Τροσάρ στην Μπεσίκτας, με την συμφωνία των δυο ομάδων να ολοκληρώθηκε και να ορίζει ένα ποσό στα 18 εκατ. ευρώ και επιπλέον δύο εκατ. ευρώ σε μπόνους. Μόλις ολοκληρωθεί και επίσημα η κίνηση του 31χρονου στους Τούρκους, τότε θα προχωρήσει και η περίπτωση του διεθνή εξτρέμ.