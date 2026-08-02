Ο Τζόλης πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Άρσεναλ - Η αποθέωση από τον Αρτέτα

Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε με το «καλημέρα» το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Άρσεναλ στο φιλικό με την Ζιρόνα.

Ο διεθνής εξτρέμ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση και κατάφερε να χριστεί σκόρερ με ένα όμορφο τελείωμα έξω από την περιοχή. Οι Πρωταθλητές Αγγλίας επικράτησαν με 4-1.

Στο τέλος της φιλικής αναμέτρησης ο Μικέλ Αρτέτα ρωτήθηκε για την εμφάνιση του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και τον αποθέωσε για μία ακόμη φορά: “Είμαι ικανοποιημένος μαζί του. Πρώτα απ’ όλα με τον τρόπο έχει προσαρμοστεί στον σύλλογο και στην ομάδα, καθώς και με το δεσμό που έχει ήδη αναπτύξει με τα υπόλοιπα παιδιά.

Πιστεύω ότι θα τον λατρέψετε ως παίκτη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει άμεσα και το βλέμμα του είναι στραμμένο στην εστία. Θεωρώ ότι είναι καλός στις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του. Έχει πολλά κοινά με τον Τροσάρντ, τόσο σε αυτά που να κάνει όσο και στους χώρους που μπορεί να καλύψει.

Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική εργασιακή νοοτροπία. Είναι ένα παιδί που έρχεται με τεράστια δίψα και θέλει να αποδείξει την αξία του. Για εκείνον είναι ένα όνειρο και εμείς είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε“.

🗣️ Mikel Arteta on Christos Tzolis:



"I'm very pleased with him. First of all, the way he has adapted to the club, to the team. The connection he's already generated with the boys.



"I think you're going to love the player. He's a very direct player. He's got the ball between the… pic.twitter.com/Z4orr8U9QX — Connor Humm (@TikiTakaConnor) August 1, 2026

Ποιος Βινίσιους... έχουμε Τζόλη

Ακόμα και τα αγγλικά ΜΜΕ εντυπωσιάστηκαν από την εμφάνιση του 24χρονου. Η Dailymail έγραψε: «Ο Χρήστος Τζόλης έκλεψε την παράσταση». Από την πλευρά η Sun θέτει το ερώτημα: «γιατί η Άρσεναλ να κοιτάζει τον Βινίσιους Τζούνιορ, ενώ έχει τον Τζόλη;»

Φυσικά, αποθέωση υπάρχει και στα social media, με τους χρήστες και φίλους των «κανονιέρηδων» να έχουν εντυπωσιαστεί από τον Έλληνα winger και να αναφέρουν πως τα 40 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στην Κλαμπ Μπριζ είναι λίγα μπροστά στην αξία του παίκτη.