Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Κυκλοφοριακό «χάος» στον Κηφισό λόγω τροχαίων - Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Αττική Οδός

Γνώμες Οικονομία Aegean Διακοπές Τουρισμός Μύκονος

Ο Βασιλάκης (Aegean) και ο μύθος για τις διακοπές των Ελλήνων

Φωτ. Intime
Φωτ. Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Ως έναν από τους μεγαλύτερους μύθους του καλοκαιριού χαρακτήρισε σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι πριν από την έναρξη της παρουσίασης της συνεργασίας με την ινδική Indigo, ο Πρόεδρος της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης το ότι οι Έλληνες δεν ταξιδεύουν και δεν κάνουν διακοπές.

Χαρακτηριστικά έβαλε στοίχημα ότι φέτος στην Μύκονο το ποσοστό των Ελλήνων πρέπει να ήταν το μεγαλύτερο των τελευταίων δέκα και πλέον χρόνων με τους Έλληνες, που άλλες χρονιές θεωρούσαν απλησίαστο το νησί των Ανέμων, να μένουν σε ξενοδοχεία με 80 και 100 ευρώ την βραδιά.

Παράλληλα επικαλέστηκε τα στοιχεία της πτώσης της ανεργίας λέγοντας χαρακτηριστικά:

«ταξίδευαν οι Έλληνες όταν είχαμε ανεργία 20% και 25% και δεν ταξιδεύουν σήμερα που έχουμε μονοψήφια ανεργία;...». 

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Οικονομία Aegean Διακοπές Τουρισμός Μύκονος

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader