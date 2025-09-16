Ο Βασιλάκης (Aegean) και ο μύθος για τις διακοπές των Ελλήνων

Ως έναν από τους μεγαλύτερους μύθους του καλοκαιριού χαρακτήρισε σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι πριν από την έναρξη της παρουσίασης της συνεργασίας με την ινδική Indigo, ο Πρόεδρος της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης το ότι οι Έλληνες δεν ταξιδεύουν και δεν κάνουν διακοπές.



Χαρακτηριστικά έβαλε στοίχημα ότι φέτος στην Μύκονο το ποσοστό των Ελλήνων πρέπει να ήταν το μεγαλύτερο των τελευταίων δέκα και πλέον χρόνων με τους Έλληνες, που άλλες χρονιές θεωρούσαν απλησίαστο το νησί των Ανέμων, να μένουν σε ξενοδοχεία με 80 και 100 ευρώ την βραδιά.



Παράλληλα επικαλέστηκε τα στοιχεία της πτώσης της ανεργίας λέγοντας χαρακτηριστικά:

«ταξίδευαν οι Έλληνες όταν είχαμε ανεργία 20% και 25% και δεν ταξιδεύουν σήμερα που έχουμε μονοψήφια ανεργία;...».