Ο βασιλιάς Κάρολος απένειμε χάρη στη Ρουθ Έλις, την τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στη Βρετανία

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος χορήγησε υπό όρους μεταθανάτια χάρη στη Ρουθ Έλις, την τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε με απαγχονισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια απόφαση με έντονο συμβολισμό που έρχεται περισσότερα από 70 χρόνια μετά τον θάνατό της.

Η Ρουθ Έλις εκτελέστηκε το 1955 στις φυλακές Χολογουέι του Λονδίνου, αφού καταδικάστηκε σε θανατική ποινή για τη δολοφονία του εραστή της, Ντέιβιντ Μπλέικλι, τον οποίο πυροβόλησε έξω από την παμπ Magdala στο Χάμστεντ, έπειτα από μια ιδιαίτερα ταραχώδη σχέση.

Σύμφωνα με το BBC, η οικογένειά της επί δεκαετίες ζητούσε την ανατροπή της καταδίκης, υποστηρίζοντας ότι η Έλις υπήρξε θύμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Μπλέικλι την κακοποιούσε τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, ενώ σε μία από τις επιθέσεις του τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά, προκαλώντας την αποβολή του παιδιού που κυοφορούσε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δικαστής είχε ζητήσει από τους ενόρκους να αγνοήσουν την κακομεταχείριση που είχε υποστεί από τον σύντροφό της ως στοιχείο υπεράσπισης. Η υπόθεση εκδικάστηκε δύο χρόνια πριν από τη μεταρρύθμιση της βρετανικής νομοθεσίας που αναγνώρισε τη μειωμένη ευθύνη ως λόγο υπεράσπισης.

Η ανακοίνωση στη Βουλή

Την ανακοίνωση έκανε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, γνωστοποιώντας ότι ο βασιλιάς έκανε δεκτή την εισήγηση της κυβέρνησης για την απονομή υπό όρους χάρης στη Ρουθ Έλις.

Όπως εξήγησε, η χάρη δεν αναιρεί την ενοχή της για τη δολοφονία του Ντέιβιντ Μπλέικλι, αλλά αντικαθιστά συμβολικά τη θανατική ποινή με ποινή ισόβιας κάθειρξης, αναγνωρίζοντας ότι στην εξαιρετική αυτή υπόθεση υπήρξε μια βαθιά αδικία.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η απόφαση θα προσφέρει μια μορφή δικαίωσης και γαλήνης στην οικογένεια της Έλις, η οποία, όπως είπε, κουβαλούσε το βάρος της εκτέλεσής της για περισσότερα από 70 χρόνια.

«Κουβαλούσαμε μια ντροπή που δεν μας ανήκε»

Η εγγονή της Ρουθ Έλις, Λόρα Ένστον, υποδέχθηκε με συγκίνηση την απόφαση, δηλώνοντας ότι, παρότι τίποτα δεν μπορεί να ανατρέψει όσα συνέβησαν, αισθάνεται πως η δικαιοσύνη αποδόθηκε έστω και μετά από επτά δεκαετίες.

«Η Ρουθ ήταν θύμα παρατεταμένης και βάναυσης κακοποίησης. Τα παιδιά της –η μητέρα μας και ο θείος μας– δεν συνήλθαν ποτέ από το τραύμα. Ο θείος μου αυτοκτόνησε, ενώ η μητέρα μου έζησε με τόσο βαθύ τραύμα που δεν μπόρεσε να γίνει ο γονιός που χρειαζόμασταν», ανέφερε.

«Η σκιά της εκτέλεσης της Ρουθ έπεσε πάνω σε δύο γενιές της οικογένειάς μας. Κουβαλούσαμε μια ντροπή που δεν μας ανήκε», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ιστορία της γιαγιάς της θα αποτελέσει υπενθύμιση πως το δικαστικό σύστημα οφείλει να λαμβάνει υπόψη την κακοποίηση που βιώνουν πολλές γυναίκες και να αναγνωρίζει τα λάθη του όταν αυτά αποδεικνύονται.