Ο βασιλιάς Κάρολος μιξάρει στα decks ως άλλος DJ - «Προσπαθώ να το συνηθίσω»
Ο Βρετανός μονάρχης επισκέφθηκε νεαρούς μουσικούς και προσπάθησε να «γκρουβάρει» στον ήχο της κονσόλας.
Τις μουσικές του επιδόσεις στα deck ενός DJ επέδειξε ο βασιλιάς Κάρολος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μάντσεστερ το απόγευμα της Δευτέρας 16 Μαρτίου.
Ο Βρετανός μονάρχης στάθηκα πλάι στον 22χρονος Κρίστιαν Σεντ Λούις και έμαθε να μιξάρει μουσική σε φιλανθρωπική εκδήλωση που οργανώθηκε στο πλαίσιο ανάδειξης νέων ταλέντων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Καθώς ο Σεντ Λούις έδειχνε στον Βασιλιά πώς να τελειοποιεί τις δεξιότητές του στα decks, εξήγησε: «Πρώτα φορτώνετε τα κομμάτια και μετά παίζετε αυτό. Υπάρχουν τόσα πολλά κουμπιά. Μόλις καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε, είναι εύκολο».
Αν και ο Κάρολος προσπάθησε να ακολουθήσει τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και κινήθηκε στον ρυθμό της μουσικής, μια δημοσιογράφος του είπε «Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, έτσι δεν είναι;». Τότε ο Βρετανός μονάρχης του απάντησε γελώντας «Προσπαθώ να το συνηθίσω».
Ο κ. Σεντ Λούις, ο οποίος κατάγεται από το ανατολικό Λονδίνο, είπε στον Βασιλιά ότι η παρακολούθηση μαθημάτων DJing μέσω του ιδρύματος King's Trust ήταν «περισσότερο από χρήσιμη». «Πάντα ήθελα να γίνω DJ. Τώρα ξέρω ότι μπορώ να το κάνω» ανέφερε ο νεαρός ο οποίος είχε αναλάβει τη μουσική βραδιά.
Ερωτώμενος από δημοσιογράφους για το κατά πόσο ο βασιλιάς Κάρολος κατάφερε να δαμάσει τους ήχους στην κονσόλα, ο νεαρός DJ ανέφερε γελώντας «Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Τα πήγε περίφημα. Ήταν γοητευμένος από τα κουμπιά. Άλλωστε δεν θα έχω την ευκαιρία κάθε μέρα να κάνω μαθήματα Djing σε έναν βασιλιά».