«Ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ» - Το φαντασμαγορικό κορεό των φίλων του Ολυμπιακού (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» ανάρτησαν ένα φαντασμαγορικό κορεό όταν οι δύο ομάδες έκαναν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

Το κορεό, το οποίο κάλυπτε όλες τις κερκίδες του γηπέδου «Καραϊσκάκης» στέλνει το μήνυμα «Ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ», ενώ στα πανό των οπαδών της ομάδας αναγράφονται οι στίχοι από τον παλιό ύμνο της ομάδας «Με φτερά στα ποδάρια, καρδιά μες στα στήθια που δώσαν θριάμβους σα παραμύθια».

