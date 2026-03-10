Ο βαθύς ύπνος μειώνει το άγχος ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία

Καθώς μεγαλώνουμε, οι αλλαγές στον εγκέφαλο και στον ύπνο μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συναισθηματική μας ισορροπία. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ δείχνει ότι η μείωση του βαθύ ύπνου, και ειδικότερα της αργής κυματομορφίας (slow-wave activity) κατά τον μη-REM ύπνο, συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα άγχους και συρρίκνωση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου σε ηλικιωμένους. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Communications Psychology υπογραμμίζει ότι ο ύπνος δεν είναι απλώς ξεκούραση, αλλά μια κρίσιμη διαδικασία για τη ρύθμιση των συναισθημάτων.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν 61 υγιείς ενήλικες άνω των 65 ετών, με διαφορετικά επίπεδα καθημερινού άγχους. Οι συμμετέχοντες πέρασαν μία νύχτα σε εργαστήριο ύπνου, όπου καταγράφηκε η εγκεφαλική τους δραστηριότητα μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG), και υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία (MRI) το επόμενο πρωί για την αξιολόγηση πιθανής ατροφίας στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την επεξεργασία συναισθημάτων. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι που διατηρούσαν ισχυρή αργή κυματομορφία κατά τον ύπνο εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα άγχους την επόμενη μέρα, ακόμα και όταν ο εγκέφαλός τους παρουσίαζε αλλαγές λόγω γήρανσης.

Η αργή κυματομορφία, που παρατηρείται στον βαθύ ύπνο, λειτουργεί σαν «νυχτερινός ψυχολόγος» για τον εγκέφαλο, βοηθώντας στη ρύθμιση των συναισθημάτων και στην πρόληψη του άγχους. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η διατήρηση του βαθιού ύπνου σε ηλικιωμένους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη συναισθηματική σταθερότητα και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης σχετιζόμενων με το άγχος προβλημάτων, π.χ. κατάθλιψης ή γνωστικής έκπτωσης.

Νέες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις

Το εύρημα ανοίγει τον δρόμο για νέες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της αργής κυματομορφίας κατά τον ύπνο. Τεχνικές όπως η μη-επεμβατική νευροδιέγερση θα μπορούσαν να ενισχύσουν το slow-wave sleep, μειώνοντας το άγχος της επόμενης μέρας χωρίς την ανάγκη για φάρμακα. Οι ερευνητές σκοπεύουν να εξετάσουν την εφαρμογή αυτών των μεθόδων πρώτα σε υγιείς ενήλικες, με στόχο μελλοντικά να επεκταθούν σε άτομα με γενικευμένη αγχώδη διαταραχή ή PTSD.

Επιπλέον, καθώς το χρόνιο άγχος συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας, η ενίσχυση του βαθύ ύπνου θα μπορούσε να έχει και προστατευτικό ρόλο για τη γνωστική λειτουργία. Η μελέτη ενισχύει την ιδέα ότι ο βαθύς ύπνος δεν είναι προαιρετικός σε μεγάλη ηλικία, αλλά μια «νυχτερινή δόση συναισθηματικής φαρμακευτικής αγωγής» που επιτρέπει στον εγκέφαλο να ανακτά ισορροπία και να μειώνει το άγχος.

Η έρευνα δείχνει ότι η αργή κυματομορφία μπορεί να μετατραπεί από δείκτη της εγκεφαλικής υγείας σε εστιασμένο εργαλείο παρέμβασης για την ανακούφιση του άγχους, προσφέροντας μια νέα, μη φαρμακευτική προσέγγιση για την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων.