Ο Βελόπουλος βλέπει τις δημοσκοπήσεις και «σηκώνει έργο» με Γεωργιάδη, Τσίπρα και χρηματισμό

Αυτές οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη στο Action24 για τον Αλέξη Τσίπρα θα προκαλέσουν, όπως φαίνεται, ισχυρά απόνερα - προς το παρόν - εκτός ΝΔ.

Θυμίζω, ότι ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της «Συμπαράταξης» πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους περιβόητους Ποινικούς Κώδικες της «Πρώτης Φοράς» - εκείνο το... διαμάντι της δικονομίας -που σημάδεψε, μεταξύ πολλών άλλων, τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Αλέξη τον Τσίπρα.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, που βλέπει τις δημοσκοπήσεις και ιδρώνει, πάει σήμερα το πρωί στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά με την οποία, όπως μαθαίνω, θα ζητά να διερευνηθεί το εάν ισχύουν αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης και τις κινήσεις που έκανε ή δεν έκανε η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα.

Το ένα σκέλος της υπόθεσης σε αυτή την περίπτωση, αφορά στα δημοσκοπικά ευρήματα για την Ελληνική Λύση που μόνο χαρμόσυνα δε τα λες.

Το άλλο, σχετίζεται με τα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα - δηλώσεις που από αυτά που καταλαβαίνω, δεν βρίσκουν σύμφωνους αρκετούς εντός της κυβερνητικής παράταξης.

Θα επανέλθω με λεπτομέρειες.