Ο Βεζένκοφ έκανε ζέσταμα με βολές γνώρισε «αποθέωση» και... απάντησε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Σιγά σιγά, ολοκληρώνονται οι τελικές διαδικασίες στο «Telekom Center Athens». Και πλέον, όλα είναι σχεδόν έτοιμα για το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι δυο ομάδες, έχουν φτάσει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και έχουν ξεκινήσει την προθέρμανση τους. Πρώτος από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, βγήκε ο Σάσα Βεζένκοφ, που μαζί με μέλη του τεχνικού επιτελείου των «ερυθρολεύκων», άρχισε να κάνει το ζέσταμά του.

Μάλιστα ένα... σουρεάλ σκηνικό έλαβε χώρα στο παρκέ του «T-Center». Ο Βούλγαρος φόργουορντ πήγε στη γραμμή των βολών και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, άρχισε να τον αποθεώνει! Οι φίλοι των «πρασίνων» σηκώθηκαν όρθιοι και κάθε φορά που έβρισκε καλάθι, σηκωνόντουσαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν, με σκοπό να τον... πικάρουν. Ο ίδιος βέβαια ανταπέδωσε τα χειροκροτήματα.