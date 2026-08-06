Ο Βινίσιους «φούντωσε» τις φήμες περί αποχώρησης του από τη Ρεάλ - «Άδειασε» το Instagram του

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκονται σε αγωνία από το πρωί της Τετάρτης(5/8) σχετικά με το μέλλον του Βραζιλιάνου αστέρα, Βινίσιους, στον ισπανικό σύλλογο. Ο λόγος αυτής της αγωνίας είναι η κίνηση αίνιγμα του Βραζιλιάνου εξτρέμ που «φούντωσε» τις φήμες περί αποχώρησης του από την ομάδα των «Μερένχες»

Πιο συγκεκριμένα ο 26χρονος διέγραψε όλες του τις φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο εκείνες που φορούσε την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και εκείνες που φορούσε την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας, προκαλώντας ανησυχία στους οπαδούς του ισπανικού συλλόγου.

Άλλωστε ο Βραζιλιάνος, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, προκειμένου να συνεχίσει την προετοιμασία του, αλλά και να πάρει μια τελική απόφαση που αφορά το μέλλον του. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη κίνηση του «Βίνι», έχει μπερδέψει τους ανθρώπους στις τάξεις της Ρεάλ και ταυτοχρόνως, «φουντώνει» τις φήμες περί αποχώρησης του, καθώς το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι του 2027, με την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη, να έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του.