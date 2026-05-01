Ο viral ακούρευτος φίλος της Γιουνάιτεντ είδε το Βαλένθια - Παναθηναϊκός και έπαθε... διάστρεμμα

Μια βραδιά γεμάτη μπάσκετ εξελίχθηκε σε… περιπέτεια για τον γνωστό viral φίλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ. Ο οπαδός των «κόκκινων διαβόλων» βρέθηκε στην Roig Arena για να παρακολουθήσει από κοντά το Game 2 των playoffs της EuroLeague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Βαλένθια, ωστόσο τα πράγματα δεν κύλησαν όπως τα είχε φανταστεί.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο ίδιος ενημέρωσε τους ακολούθους του μέσω Instagram, καθησυχάζοντας πάντως τους πάντες.

«Όχι όπως περίμενα να εξελιχθεί η βραδιά. Ευτυχώς ήταν ένα διάστρεμμα», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως το απρόοπτο δεν ήταν κάτι σοβαρό.