Ο Vito Mancuso στην Ελλάδα

Οι Εκδόσεις Αρμός σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών έχουν τη χαρά να υποδεχθούν στην Ελλάδα τον διακεκριμένο Ιταλό φιλόσοφο και συγγραφέα Vito Mancuso.

Ο Vito Mancuso, από τις πλέον εμβληματικές φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού στοχασμού, με πλήθος έργων που συμβάλλουν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο στη συζήτηση γύρω από την ελευθερία, την αισθητική, την πνευματικότητα, το νόημα της ζωής, αλλά και σε θέματα ψυχικής υγείας και ισορροπίας, έρχεται να συναντήσει από κοντά Έλληνες αναγνώστες σε δύο μεγάλες εκδηλώσεις:



•Θεσσαλονίκη – Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, 19:00

Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός, ΔΕΘ (Περίπτερο 8, Αίθουσα Α)

Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός, ΔΕΘ (Περίπτερο 8, Αίθουσα Α) Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης Αθήνα – Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, 19:00

Πολεμικό Μουσείο, Ριζάρη 2-4



Στις διαλέξεις του, ο Vito Mancuso θα αναπτύξει τον στοχασμό του πάνω στη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να σκεφθεί, να αγαπήσει, να χαρεί και να ζήσει με εσωτερική ελευθερία, θεματικές που διατρέχουν το σύνολο του έργου του. Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον στοχαστή που έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον για τον σύγχρονο διάλογο, ξανασυνδέοντας τη φιλοσοφία με την καθημερινή εμπειρία ζωής.



Η επίσκεψη του Vito Mancuso στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τις Εκδόσεις Αρμός, οι οποίες έχουν ήδη εκδώσει στα ελληνικά έργα του, καθιστώντας το στοχαστικό του σύμπαν προσιτό στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό.