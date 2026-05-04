O Βλάχος... χτυπάει πάντα δυο φορές

Δυο καρφιά, απολύτως στοχευμένα, έριξε ο Γιώργος Βλάχος, ο οποίος ως γνωστόν, δεν σταματά να «χτυπά» την κυβέρνηση.

Όπως ο... ταχυδρόμος στην πασίγνωστη ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζακ Νίκολσον, έτσι κι ο Βλάχος «ταχυδρόμησε» ξανά και μάλιστα εις διπλούν, το κλίμα που υπάρχει στο εσωτερικό της κεντροδεξιάς παράταξης.



Κι αυτό διότι, λίγα εικοσιτετράωρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο βουλευτής Ανατολικής άφησε από βήματος νέες αιχμές προς την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



Χτύπημα πρώτο: η ερώτηση για την φορολογική επιβάρυνση ακινήτων σε περιοχές προς ένταξη στο σχέδιο πόλης, με το βουλευτή να καταγγέλλει πως οι ιδιοκτήτες «πληρώνουν ξανά και ξανά χωρίς λόγο», ενώ οι περιοχές παραμένουν υπό ένταξη, πολλές φορές για χρόνια.



«Υπάρχει πολιτική βούληση; Εάν ναι, κάντε το! Εγώ προσπάθησα…», υπήρξε το όλο νόημα σχόλιο του βουλευτή Ανατολικής Αττικής.



Χτύπημα δεύτερο: οι νέες βολές του Βλάχου για το real estate σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές, ζήτημα για το οποίο είχε πιέσει και στο παρελθόν.



«Είναι κρίμα να διαιωνίζεται αυτό το πρόβλημα. Κάντε κάτι... χθες! Μετακινούνται περιουσίες, βαράνε καμπανάκι οι τοπικές κοινωνίες. Επιτέλους, αν το αποδεχόμαστε ως πρόβλημα, ας κάνουμε κάτι!», ανέφερε, ζητώντας μάλιστα να υπάρξει «συνέπεια λόγων και έργων».

