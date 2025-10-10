Ο Βλάσης και το στοίχημα της αναβάθμισης της ΕΕΚ

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν είναι απλώς μια θεσμική εξέλιξη· είναι μια δήλωση πίστης στην αξία της ποιοτικής εκπαίδευσης.

Ο Κωνσταντίνος Βλάσης, μεθοδικός και ουσιαστικός, έφερε προς ψήφιση το πλαίσιο ενός θεσμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και της παραγωγής. Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποδεικνύει πως όταν υπάρχει σχέδιο, το αποτέλεσμα είναι μεταρρυθμιστικό.

Και πίσω από το σχέδιο, βρίσκεται η πολιτική βούληση της κυβέρνησης και η σταθερή υποστήριξη του Πρωθυπουργού στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.