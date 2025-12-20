Ο Βόλος κέρδισε (1-0) τον Παναιτωλικό και πάτησε ξανά πεντάδα

Μόνος στην 5η θέση της Stoiximan Super League βρέθηκε εκ νέου, έστω και με παιχνίδι περισσότερο, ο Βόλος. Η ομάδα της Μαγνησίας δυσκολεύτηκε αρκετά στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Παναιτωλικό, όμως βρήκε τον τρόπο για να κάμψει την αντίστασή του με 1-0 και να αναρριχηθεί στην κατάταξη.

Οι φιλοξενούμενοι μπλόκαραν ατού του Βόλου και στο πρώτο 45λεπτο αυτοί ήταν που είχαν τις ευκαιρίες για να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Ωστόσο, η θεσσαλική ομάδα βρήκε τον τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο να προηγηθεί με τον Μαρτίνες και να πανηγυρίσει την επιστροφή στα τρίποντα.

Πολυτιμότερος για τον Βόλο δεν ήταν άλλος από τον τερματοφύλακα, Μάριο Σιαμπάνη, ο οποίος είχε πολλές σωτήριες αποκρούσεις και βοήθησε τα μέγιστα στο νικηφόρο αποτέλεσμα. Έκανε, άλλωστε, εξαιρετική εμφάνιση, τη στιγμή που αρκετοί ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα.

Ο Χουάν Φεράντο επέλεξε σύστημα 4-2-3-1. Στην εστία ήταν ο Σιαμπάνης και στην άμυνα από δεξιά οι Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τασιούρας. Τα δύο αμυντικά χαφ ήταν οι Μαρτίνες, Κόμπα, στο δεξί «φτερό» έπαιξε ο Πίντσι, αριστερά ο Λάμπρου και πίσω από τον Μακνί αγωνίστηκε ο Χουάνπι.

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον Παναιτωλικό με 4-4-2. Στο τέρμα ήταν ο Τσάβες και στην άμυνα από δεξιά οι Αγαπάκης, Σιέλης, Γκαρσία, Μανρίκε. Στη μεσαία γραμμή, ο Εστέμπαν έπαιξε δεξιά, στον άξονα οι Μπουχαλάκης, Κόγιτς και αριστερά ο Μάτσαν. Το δίδυμο στην επίθεση ήταν οι Αγκίρε, Άλεξιτς.

Το ματς

Ο Παναιτωλικός έδειξε να βγάζει αντίδραση μετά τη βαριά ήττα (5-0) από την ΑΕΚ στο Αγρίνιο και δεν επέτρεψε στον Βόλο να πάρει τα ηνία του ματς. Μπλόκαρε τα ατού των γηπεδούχων και σε δύο περιπτώσεις θα μπορούσε να πάρει το προβάδισμα, «χτυπώντας» από την αριστερή πλευρά.

Συγκεκριμένα, στο 30' ο Ματσάν έκανε το 1-2 με τον Μανρίκε, αυτός σέντραρε από αριστερά και ο Ρουμάνος με σουτ στην κίνηση υποχρέωσε τον Σιαμπάνη να σώσει εντυπωσιακά την εστία του.

Στο 38' ο Μανρίκε από βαθιά μπαλιά του Μπουχαλάκη έβγαλε νέα σέντρα από αριστερά και ο Αγκίρε με κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας έστειλε τη μπάλα μόλις άουτ.

Μόνη απάντηση από πλευράς Βόλου ήρθε στο 45'. Ο Λάμπρου με ωραία ενέργεια από αριστερά, βρήκε χώρο και έκανε το γέμισμα από αριστερά. Ο Χουάνπι κοντρόλαρε με το στήθος, όμως το συρτό σουτ δεν είχε δύναμη και ο Τσάβες χωρίς πρόβλημα μπλόκαρε.

Το ημίχρονο έκλεισε με τις δύο ομάδες να έχουν από 5 τελικές, εκ των οποίων οι 2 στην εστία και τον Βόλο να έχει την κατοχή (65%).

Στο δεύτερο 45λεπτο ο ρυθμός δεν άλλαξε. Τα ατού των γηπεδούχων, δηλαδή παίκτες όπως οι Πίντσι, Λάμπρου ήταν καλά κλεισμένοι και η ομάδα του Αγρινίου προσπαθούσε να βρει τη στιγμή της για να κάνει τη «ζημιά».

Στο 61' ο Φεράντο πέρασε στο ματς τον Χάμουλιτς στη θέση του Μακνί και 5 λεπτά αργότερα ο Βόλος βρήκε το πολυπόθητο γκολ. Ο Πίντσι έκανε την κάθετη στον Χάμουλιτς, αυτός σέντραρε από δεξιά, ο Λάμπρου δεν μπόρεσε με προβολή να νικήσει τον Τσάβες και στην επαναφορά ο Μαρτίνες με σουτ έκανε το 1-0 στο 66'!

Στο 73' ο Παναιτωλικός έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, αλλά ο Σιαμπάνης είχε απάντηση στην κεφαλιά του Σιέλη. Η ομάδα του Αγρινίου άφησε κενούς χώρους και στο 81' ο Ασεχνούν έχασε απίθανη ευκαιρία για το 2-0. Ο Ασεχνούν έφυγε μόνος στην αντεπίθεση και πλάσαρε άουτ αντί να πασάρει στον Λάμπρου που ήταν αφύλαχτος.

Γκολ: 66' Μαρτίνες

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: Μαρτίνες (57'), Χέρμανσον (72'), Μύγας (85') - Κόγιτς (35')

Κόκκινες: -

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τασιούρας (77' Τριανταφύλλου), Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (77' Μπουζούκης), Πίντσι (77' Ασεχνούν), Λάμπρου (88' Κύρκος), Μακνί (61' Χάμουλιτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Αγαπάκης (74' Τσούρα), Σιέλης, Γκαρσία (89' Χότζα), Μανρίκε, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (87' Μπελεβώνης), Μάτσαν (89' Σμυρλής), Άλεξιτς (74' Μίχαλακ), Αγκίρε.

Πηγή: Athletiko.gr