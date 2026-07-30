Ο υπερτουρισμός «βουλιάζει» την Ιταλία: Ατελείωτες ουρές και συνωστισμός στα πιο διάσημα αξιοθέατα

Η Ιταλία παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς στον κόσμο, όμως η αυξημένη τουριστική κίνηση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του υπερτουρισμού.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media καταγράφουν εικόνες συνωστισμού σε μερικούς από τους πιο διάσημους προορισμούς της χώρας, από τους δρόμους της Ρώμης μέχρι τη Λίμνη Κόμο και τα γραφικά Cinque Terre.

Ένα από τα βίντεο που συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές στο TikTok δείχνει πλήθος τουριστών να κινείται με δυσκολία στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας.

«Η Ρώμη σήμερα δεν είναι για τους αδύναμους», έγραψε χαρακτηριστικά η δημιουργός του βίντεο, περιγράφοντας την εμπειρία της μέσα στη ζέστη και τον συνωστισμό.

Ανάλογες είναι οι εικόνες και στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου εκατοντάδες επισκέπτες προσπαθούν να πλησιάσουν το ιστορικό μνημείο για μια φωτογραφία.

Παρά τα μέτρα που έχουν λάβει οι ιταλικές Αρχές, με τον αριθμό των επισκεπτών να περιορίζεται σε έως 400 άτομα κάθε φορά και την επιβολή εισιτηρίου δύο ευρώ για τους τουρίστες, οι εικόνες εξακολουθούν να δείχνουν μεγάλο συνωστισμό.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν τα αρνητικά σχόλια επισκεπτών, οι οποίοι κάνουν λόγο για σκουπίδια στους δρόμους, αλλά και για τον φόβο των πορτοφολάδων στις πιο πολυσύχναστες περιοχές.

Ατελείωτες ουρές στη Λίμνη Κόμο

Εξίσου δύσκολη είναι η κατάσταση στη Λίμνη Κόμο, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της βόρειας Ιταλίας.

Βίντεο στα social media καταγράφουν τεράστιες ουρές επιβατών που περιμένουν να επιβιβαστούν στα φέρι, ενώ την ίδια ώρα εκατοντάδες άλλοι αποβιβάζονται, δημιουργώντας εικόνες έντονου συνωστισμού.

Ανάλογες εικόνες καταγράφονται και στα Cinque Terre, όπου οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κατάμεστες αποβάθρες τρένων και ουρές σχεδόν σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος.

«Νόμιζα ότι είχα ξεφύγει από τα πλήθη... τελικά όλοι είχαν την ίδια ιδέα», έγραψε χαρακτηριστικά μια τουρίστρια στο TikTok.

Παραλίες με όρια επισκεπτών

Η αυξημένη τουριστική κίνηση έχει οδηγήσει και στη λήψη μέτρων σε δημοφιλείς παραλίες της χώρας. Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζονται ημερήσια όρια επισκεπτών, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στους πιο δημοφιλείς προορισμούς.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η διάσημη La Pelosa στη Σαρδηνία, η οποία θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ευρώπης. Όσοι δεν έχουν κάνει έγκαιρα κράτηση, ωστόσο, δύσκολα θα καταφέρουν να την επισκεφθούν, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις έχουν εξαντληθεί έως και τον Σεπτέμβριο.

Ο υπερτουρισμός στην Ευρώπη

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια, διαδηλώσεις κατοίκων έχουν πραγματοποιηθεί σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Βαρκελώνη, η Μαγιόρκα και η Βενετία, με βασικό αίτημα τον περιορισμό των επισκεπτών, των κρουαζιερόπλοιων και των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Protest against mass tourism and gentrification in the Balearic Islands, in Palma de Mallorca/ Reuters

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η αλματώδης αύξηση του τουρισμού αυξάνει το κόστος στέγασης, επιβαρύνει τις δημόσιες συγκοινωνίες και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής στις ιστορικές πόλεις.

Παρά τις αντιδράσεις, η Ιταλία εξακολουθεί να προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. Τα φετινά viral βίντεο, ωστόσο, δείχνουν ότι για πολλούς το όνειρο των ιταλικών διακοπών συνοδεύεται πλέον από πολύωρες ουρές, συνωστισμό και αρκετή... υπομονή.