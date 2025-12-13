Ο Ζαφείρης αποχαιρέτησε την Σλάβια Πράγας με δάκρυα - Η ομιλία του, η αποθέωση και το «αντίο»

Ο Χρήστος Ζαφείρης αγωνίστηκε με την φανέλα της Σλάβια Πράγας για τελευταία φορά σήμερα (13/12) στον αγώνα εναντίον της Γιαμπλόνετς και φεύγει με νίκη, καθώς η ομάδα του κέρδισε με 4-3.

Με αυτή την εμφάνιση ο Ζαφείρης αποχαιρέτησε τον σύλλογο που ανδρώθηκε και εξελίχθηκε, για να έρθει στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, όπου και θα ενταχθεί τις επόμενες ημέρες στις προπονήσεις του Δικεφάλου, με τον οποίο θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν όταν ο παρουσιαστής φώναξε από το μεγάφωνο: «Ο τελευταίος χορός», όταν έλεγε τις ενδεκάδες.

Ο διεθνής χαφ αντικαταστάθηκε στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης και είδε το γήπεδο να σηκώνεται στο πόδι, και να τον αποθεώνει καθώς είναι από τους λίγους ξένους που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον κόσμο της ομάδας, με τον 23χρονο να μην αντέχει και να «λυγίζει», βάζοντας τα κλάματα, ενώ συμπαίκτες του και μέλη του συλλόγου έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν.



Μετά το τέλος του αγώνα, όπως αναμενόταν τον σήκωσαν στα χέρια και τον πέταξαν στον αέρα, ενώ η κερκίδα φώναζε ρυθμικά το όνομά του.

Αγωνίστηκε τραυματίας και αποχαιρέτησε στα... τσέχικα

Ο προπονητής του προχώρησε σε μια αποκάλυψη μετά το ματς λέγοντας : «Δεν ήταν υγιής, αλλά ήθελε να παίξει. Είμαι συγκινημένος από αυτό που έκανε για εμάς και πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Είναι σπάνιο όταν ένας ξένος παίκτης αναπτύσσει μια σχέση με τον σύλλογο και την καλύβα».

Ο Ζαφείρης στην συνέχεια πήρε το μικρόφωνο και αφού τους είπε «Καλημέρα» στα τσέχικα, συνέχισε λέγοντας: «Εκ μέρους μου και της οικογένειάς μου, θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές μαζί σας, ειδικά πέρυσι που κερδίσαμε τον τίτλο. Πιστεύω ότι θα κερδίσετε το νταμπλ αυτή τη σεζόν».

Ο Χρήστος Ζαφείρης αποτελεί παρελθόν από την Σλάβια Πράγας, ομάδα που άνηκε από το 2023, αγαπήθηκε όσο λίγοι, και πήρε ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο με αυτήν, και έρχεται στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ με σκοπό να κάνει το ίδιο.