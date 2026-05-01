Ο Ζοσέ Μουρίνιο βάζει «φρένο» στα όνειρα των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ζοσέ Μουρίνιο την Παρασκευή (01/5) μίλησε στα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης ενόψει του αγώνα της Μπενφίκα κόντρα στη Φαμαλικάο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αναφέρθηκε τόσο στην αναμέτρηση της ομάδας του, όσο και στο φημολογούμενο «φλέρτ» που υπάρχει με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα όπως αποκαλύπτει η «Marca», ο Μουρίνιο δήλωσε ότι από πλευράς Μαδριλένων δεν υπάρχει καμία επαφή μαζί του, ώστε να επιστρέψει στον πάγκο των «Μερένχες». Τόνισε πάντως ότι έχει συμβόλαιο με τους «Αετούς» ακόμα έναν χρόνο.

Αναλυτικά η δήλωση του Ζοσέ Μουρίνιο

«Όχι, κανείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει μιλήσει μαζί μου, αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Έχω περάσει ήδη πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, όπως κι εσύ στη δημοσιογραφία, και είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Όπως είπα και πριν, σχετικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπάρχει τίποτα, και σχετικά με τη Μπενφίκα γνωρίζετε ήδη την κατάσταση. Μου απομένει ένας χρόνος συμβολαίου με τη Μπενφίκα, και αυτό είναι όλο.

Όσο περισσότερο μένει ένας προπονητής σε έναν σύλλογο, τόσο περισσότερο “δική του” γίνεται η ομάδα και το ρόστερ… είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Δείτε παραδείγματα όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι, που έχουν τον ίδιο προπονητή εδώ και έξι ή επτά χρόνια, προφανώς, όλες οι λεπτομέρειες ανήκουν στους προπονητές τους. Οι προπονητές που έρχονται και φεύγουν δυσκολεύονται περισσότερο να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Θα δούμε».