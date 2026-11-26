Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αποχαιρέτησε τον πρόεδρό της, Κωνσταντίνο Γκαντή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, εκδίδοντας ψήφισμα στη μνήμη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΧΕ συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 και αποφάσισε ομόφωνα σειρά τιμητικών ενεργειών, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στο ελληνικό χάντμπολ.

Στο ψήφισμά της, η Ομοσπονδία εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Κωνσταντίνου Γκαντή και τα συλλυπητήριά της προς τους οικείους του, υπογραμμίζοντας την εργατικότητα, την αφοσίωση και τη σεμνότητα με τις οποίες υπηρέτησε τη χειροσφαίριση.

Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία, καθώς και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά την κηδεία και σε όλους τους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής των πρωταθλημάτων της ΟΧΕ.

Παράλληλα, οι Εθνικές ομάδες Γυναικών και Κορασίδων θα τιμήσουν τη μνήμη του φορώντας μαύρα περιβραχιόνια στο EURO 2026 και στα προκριματικά του EURO 2027. Η Ομοσπονδία θα απευθυνθεί επίσης στην EHF, ζητώντας να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στους εναρκτήριους αγώνες των δύο ομάδων.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών στη μνήμη του εκλιπόντος, η ΟΧΕ θα προσφέρει χρηματικό ποσό στα Παιδικά Χωριά SOS, ενώ θα διαθέσει επιπλέον κονδύλι για την προμήθεια αθλητικού υλικού χάντμπολ, το οποίο θα διανεμηθεί σε σχολεία ακριτικών νησιών.