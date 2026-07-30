Βαθιά συγκινημένη από τις καταστροφικές πυρκαγιές και την απώλεια τριών πυροσβεστών, η Βίκυ Χατζηβασιλείου θέλησε να εκφράσει δημόσια τη θλίψη και την αγανάκτησή της μέσα από τα social media.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τα πύρινα μέτωπα, συνοδεύοντάς τες με ένα κείμενο αφιερωμένο σε όλους εκείνους που καθημερινά δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, πολλές φορές βάζοντας τη δική τους ζωή πάνω από όλα.

«Οι λέξεις μοιάζουν πολύ μικρές»

Στην ανάρτησή της, η Βίκυ Χατζηβασιλείου έγραψε πως, μπροστά στην ανθρώπινη απώλεια, τα λόγια δεν αρκούν.

Όπως ανέφερε, οι τρεις πυροσβέστες δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους, έχοντας προσφέρει ό,τι πολυτιμότερο είχαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας.

Παράλληλα, στάθηκε στον ηρωισμό όλων όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, τονίζοντας πως την ώρα που οι περισσότεροι απομακρύνονται από τον κίνδυνο, εκείνοι κινούνται προς αυτόν για να σώσουν ό,τι μπορούν.

«Σήμερα οι λέξεις μοιάζουν πολύ μικρές μπροστά στην απώλεια. Καίγονται κι αυτές.



Τρεις άνθρωποι που φόρεσαν τη στολή του πυροσβέστη με πίστη στο καθήκον, δεν γύρισαν ποτέ σπίτι. Έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν – τη ζωή τους – για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας.



Κάθε φορά που μια φωτιά ξεσπά, κάποιοι άνθρωποι δεν σκέφτονται τον κίνδυνο. Τρέχουν προς αυτόν. Και αυτό απαιτεί θάρρος που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.



Σήμερα δεν αποχαιρετούμε μόνο τρεις πυροσβέστες. Αποχαιρετούμε τρεις ανθρώπους με όνειρα, οικογένειες, αγαπημένα πρόσωπα που θα τους περιμένουν για πάντα.



Η σκέψη είναι στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε όλους όσοι συνεχίζουν αυτή τη στιγμή να δίνουν τη δική τους μάχη με τις φλόγες.



Ας τους κρατήσουμε στη μνήμη μας όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε φορά που θα αντικρίζουμε ένα δάσος όρθιο, μια ανθρώπινη ζωή ασφαλή, έναν τόπο που σώθηκε χάρη στη δική τους αυταπάρνηση.»



ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΆΡΒΟΥΝΟ. 🖤🖤🖤

«Όχι άλλο κάρβουνο»

Κλείνοντας το μήνυμά της, η παρουσιάστρια εξέφρασε τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων, στους συναδέλφους τους αλλά και σε όλους τους πυροσβέστες που συνεχίζουν να δίνουν μάχη στα μέτωπα των πυρκαγιών.

Η ανάρτησή της ολοκληρώθηκε με τη φράση «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ», ένα μήνυμα που αποτυπώνει την αγωνία και την επιθυμία να σταματήσει ο κύκλος των καταστροφικών πυρκαγιών και των ανθρώπινων απωλειών.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και κοινοποιήσεων, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τη συγκίνησή τους και να αποτίουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.