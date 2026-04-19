«Όχι» από το Ιράν σε δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ - «Παραβίαση εκεχειρίας ο αποκλεισμός»

Το Ιράν απορρίπτει τον δεύτερο γύρο συνομιλιών λόγω των «υπερβολικών απαιτήσεων της Ουάσιγκτον».



Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών λόγω των «υπερβολικών απαιτήσεων της Ουάσιγκτον, των μη ρεαλιστικών προσδοκιών, των συνεχών αλλαγών στάσης, των επαναλαμβανόμενων αντιφάσεων και του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού, τον οποίο θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Προειδοποίηση από Τραμπ

Νωρίτερα, σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε προειδοποίηση λέγοντας ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία και πως αν δεν το κάνει η χώρα θα ανατιναχθεί.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν θα αποτελέσουν την «τελευταία ευκαιρία» του Ιράν να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία, αλλιώς «ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις δηλώσεις το απόγευμα της Κυριακής (19.04.2026) στο Fox News, καθώς ο πόλεμος με το είναι στην 50ή του ημέρα.



«Αν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί», προειδοποίησε ο Τραμπ. Αυτή η προειδοποίηση, έγινε αμέσως μετά από τη νέα σκληρή επίθεση κατά του Ιράν, στην οποία χαρακτήρισε τα πυρά που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ότι οι Φρουροί της Επανάστασης διατηρούν τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας διέλευσης: «Πλήρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».



Βέβαια έσπευσε να σημειώσει πως: «Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν – Θα είναι εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις. Είναι αυτοί (εννοώντας το Ιράν) που χάνουν με το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα».



Ο Τραμπ δε δήλωσε επίσης ότι δεν θα κάνει «το ίδιο λάθος» με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, του οποίου η κυβέρνηση υπέγραψε μια ολοκληρωμένη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν το 2015.