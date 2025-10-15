«Όχι» από το ΠΑΣΟΚ στην κυβερνητική ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Το ζήτημα του Αγνώστου Στρατιώτη μπήκε για τα καλά και κάπως άγαρμπα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης έπειτα από τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και εάν περίμενε στήριξη ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε, δεν θα την έχει γιατί η Χαριλάου Τρικούπη υιοθέτησε σκληρή γραμμή: Νομοθετεί για το ακροατήριο της Λατινοπούλου, είπε ο Κώστας Τσουκαλάς. Τα υπόλοιπα, προφανώς, θα τα δούμε αύριο στη Βουλή.

Η ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά

Η κυβέρνηση, με την παρέμβασή της για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πέραν των συνεχών μπρος-πίσω και των υποχωρήσεων, προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας.

Έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά.

Τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου.

Τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί.

Τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το Υπουργείο Άμυνας θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι; Ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε τα μνημεία;

Είναι απαράδεκτες οποιουδήποτε είδους τέτοιες παρεμβάσεις