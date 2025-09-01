«Όχι» από τους οδηγούς τραμ στο άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας - «Παγκοσμίως πρωτότυπη οπισθοδρόμηση»

Για «πρωτοφανή και παγκοσμίως πρωτότυπη οπισθοδρόμηση, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όλες τις σύγχρονες αρχές βιώσιμης αστικής κινητικότητας» κάνει λόγο το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφορικά με την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για το άνοιγμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας για τα ΙΧ και την παράλληλη κατάργηση του τραμ στην ίδια οδό.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι οδηγοί του τραμ καταφέρονται εναντίον εκείνων που προτείνουν την κατάργηση του Τραμ στο κέντρο της Αθήνας με το πρόσχημα της εξυπηρέτησης από το Μετρό, καλώντας τους να προχωρήσουν σε μετρήσεις των επιβατών που χρησιμοποιούν το μέσο και αποδίδοντας σε αυτούς την «εξυπηρέτηση σκοτεινών σκοπών».

Το σωματείο καλεί τον Δήμο Αθηναίων να πάρει πίσω την απόφασή του, καθώς και τον ΟΑΣΑ και την ΣΤΑΣΥ να λάβουν δημόσια θέση ως προς τα σχέδια αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Ηλεκτροδηγών Τραμ

«Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και την πλήρη αντίθεσή μας στην πρόσφατη πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για την επαναφορά της οδικής κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, πάνω στη γραμμή του Τραμ, στην κατεύθυνση προς Αρδηττού. Η πρόταση αυτή αποτελεί μια πρωτοφανή και παγκοσμίως πρωτότυπη οπισθοδρόμηση, η οποία έρχεται σε

ευθεία αντίθεση με όλες τις σύγχρονες αρχές βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Παραβίαση των θεσμοθετημένων σχεδίων και μελετών

Η συγκεκριμένη πρόταση παραβιάζει κατάφωρα το θεσμοθετημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και τη μελέτη για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Σύμφωνα με αυτά τα σχέδια, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας προβλέπεται να είναι ένας χώρος αφιερωμένος στους πεζούς και στους ποδηλάτες, με πλήρη πεζοδρόμηση και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Τραμ, Τρόλεϊ). Η επαναφορά της κυκλοφορίας των ΙΧ σε αυτόν τον άξονα όχι μόνο ακυρώνει το όραμα για μια πιο ανθρώπινη και καθαρή πόλη, αλλά και επιβαρύνει τα δημόσια μέσα μεταφοράς προς όφελος του αυτοκινήτου.

Αντίθετοι με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές

Ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες οι αρχές κλείνουν δρόμους για τα ΙΧ, δημιουργώντας πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους και δίνοντας προτεραιότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς, στην Αθήνα παρατηρούμε την αντίστροφη τάση. Αυτή η πρόταση προωθεί την ενθάρρυνση της χρήσης του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, επιδεινώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την ηχορύπανση και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Απάντηση στις δηλώσεις περί κατάργησης της γραμμής

Ταυτόχρονα, παρατηρούμε με λύπη δηλώσεις από «συγκοινωνιολόγους» στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που, με το πρόσχημα της εξυπηρέτησης από το Μετρό, προτείνουν ουσιαστικά την κατάργηση της γραμμής Τραμ από το Νέο Κόσμο προς το Σύνταγμα, χαρακτηρίζοντας το ως "αχρείαστο". Τους καλούμε να επισκεφτούν το πεδίο και να χρονομετρήσουν οι ίδιοι τις διαδρομές αλλά και να μετρήσουν την επιβατική κίνηση. Είναι προφανές ότι αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και εξυπηρετούν άλλους, σκοτεινούς σκοπούς.

Καλούμε σε άμεση παρέμβαση



• Το Υπουργείο Μεταφορών, ώστε να πάρει θέση και να μην επιτρέψει αυτή την απαράδεκτη απόφαση του Δήμου Αθηναίων.

• Τον ΟΑΣΑ, ο οποίος οφείλει επιτέλους να τοποθετηθεί δημόσια κατά αυτών των παράλογων προτάσεων.

• Τη ΣΤΑΣΥ, η οποία πρέπει να προστατεύσει το έργο και τους εργαζόμενους της.



Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για οποιαδήποτε νομική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να διαφυλάξουμε τη βιωσιμότητα του αστικού περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των πολιτών για σύγχρονες και λειτουργικές δημόσιες συγκοινωνίες».