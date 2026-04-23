Όχι για εξομολόγηση, αλλά για την εκλογή: Συνωστισμός στην Αρχιεπισκοπή

Η δύναμη της Εκκλησίας και η επιρροή της (και) στο εκλογικό σώμα - ποίμνιο είναι διαχρονικά μεγάλη ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Μπορεί οι προσβάσεις της θείας χάριτος -λόγω Δεξιάς του Κυρίου- να είναι κάπως πιο ενισχυμένες στο συντηρητικό κοινό και όσους ψηφίζουν ΝΔ, όμως ο κανόνας που θέλει τον κάθε πολιτικό που επιθυμεί την εκλογή ή επανεκλογή του να «προσκυνά» τα ιερά ράσα, παραμένει αναλλοίωτος μέσα στο χρόνο. Όσοι τον παραβίασαν τους κόστισε.

Εσχάτως, παρατηρώ να πυκνώνουν οι επισκέψεις πολιτικών προσώπων σε Αρχιεπισκοπή και Πατριαρχείο. Και φυσικά συνοδεύονται από το σχετικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο, στα Social Media . Άρα δεν είναι με σκοπό την εξομολόγηση...

Το γεγονός αυτό με κάνει να καταλάβω ότι ο χρόνος για τις εκλογές έχει ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα και είπαμε ένα πέρασμα από το Φανάρι ή τη Μονή Πετράκη είναι επιβεβλημένο και αυτό δεν αφορά μόνο τους κυβερνητικούς ή τους γαλάζιους.

Και οι ΠΑΣΟΚοι, είναι μια χαρά μυημένοι στο «μυστήριο». Το κατώφλι της Αρχιεπισκοπής πέρασε λοιπόν αυτές τις ημέρες η Άννα Διαμαντοπούλου, που θα είναι υποψήφια στο νότιο τομέα της Β Αθηνών και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο , ενώ πριν λίγες ημέρες την ευχή του οικουμενικού πατριάρχη πήρε ο Παναγιώτης Δουδωνής που θα είναι υποψήφιος στη Λέσβο. Όσοι άλλοι σκοπεύουν να θέσουν υποψηφιότητα, φρόνιμο θα ήταν να κλείσουν έγκαιρα κάποιο ραντεβού...