«Όχι στην πρώτη θέση, στο κατάστρωμα»: Εν πλω η εγγραφή του Γιώργου Καραμέρου στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Την απόφασή του να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε και επίσημα ο Γιώργος Καραμέρος, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στις 4 Ιουλίου 2026.

Ο Γιώργος Καραμέρος γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εγγράφεται ως απλό μέλος στον νέο πολιτικό φορέα, συνοδεύοντας την ανακοίνωσή του με ένα βίντεο.

Σήμερα εγγράφομαι απλό μέλος στην ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία.

Κατάστρωμα, όχι πρώτη θέση.

Το ταξίδι το κάνουμε μαζί. 🚢 pic.twitter.com/pVMNefrM5P — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) July 27, 2026

Στο βίντεο, ο Γιώργος Καραμέρος εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε πλοίο και, ενώ βρίσκεται στο κατάστρωμα, να ολοκληρώνει ηλεκτρονικά τη διαδικασία εγγραφής του στην ΕΛΑΣ.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί».