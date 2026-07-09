Σπορ ΠΑΟΚ Μεταγραφές Ποδόσφαιρο

Οδεύει προς Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Γιακουμάκης - Υπογράφει στην Αλ Αΐν

Όπως αναφέρουν στο Μεξικό ο Γιακουμάκης είναι έτοιμος να υπογράψει στην Αλ Αΐν.

Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ / Eurokinissi
Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ / Eurokinissi
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Ένα χρόνο φαίνεται πως κράτησε η επιστροφή του Γιώργου Γιακουμάκη στην Ελλάδα. Ο δανεισμός του στην ομάδα του ΠΑΟΚ έληξε και ο ίδιος γύρισε πίσω στο Μεξικό και στην Κρουζ Αζούλ η οποία κατέχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό αποκαλύπτουν πως ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έτσι ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ομάδα της Αλ Αΐν.

Παράλληλα σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα η Κρουζ Αζούλ έχει συμφωνήσει να διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης με σκοπό να ωφεληθεί οικονομικά σε μια ενδεχόμενη μελλοντική μεταγραφή. Την περασμένη σεζόν ο Γιακουμάκης κατέγραψε σε 36 συμμετοχές 15 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

 

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Σπορ ΠΑΟΚ Μεταγραφές Ποδόσφαιρο

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