Οδεύει προς Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Γιακουμάκης - Υπογράφει στην Αλ Αΐν

Ένα χρόνο φαίνεται πως κράτησε η επιστροφή του Γιώργου Γιακουμάκη στην Ελλάδα. Ο δανεισμός του στην ομάδα του ΠΑΟΚ έληξε και ο ίδιος γύρισε πίσω στο Μεξικό και στην Κρουζ Αζούλ η οποία κατέχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό αποκαλύπτουν πως ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έτσι ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ομάδα της Αλ Αΐν.

Παράλληλα σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα η Κρουζ Αζούλ έχει συμφωνήσει να διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης με σκοπό να ωφεληθεί οικονομικά σε μια ενδεχόμενη μελλοντική μεταγραφή. Την περασμένη σεζόν ο Γιακουμάκης κατέγραψε σε 36 συμμετοχές 15 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.