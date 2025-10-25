«Ωδή» διεθνών μέσων ενημέρωσης για την Ίο - «Ένας προορισμός αντιθέσεων»

Στο επίκεντρο μέσων ενημέρωσης από την Ελβετία και την Αυστρία βρίσκεται η Ίος που προβάλλεται στις διεθνείς αγορές ως ο «προορισμός των αντιθέσεων» μέσα από πρωτοβουλίες του δήμου Ιητών.

Ανάμεσα στα ελληνικά νησιά με τις πιο εντυπωσιακές παραλίες συγκαταλέγει την Ίο η Blick, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Ελβετίας αποκαλώντας την «το νησί του φωτός, το οποίο είναι συνώνυμο της διασκέδασης και παράλληλα ξεχωρίζει για τις εξωτικές παραλίες, την τοπική κουλτούρα και τα ιστορικά μνημεία».

Αφιερώματα για το νησί του Ομήρου

Σύμφωνα με τον δημοφιλή αυστριακό ειδησεογραφικό ιστότοπο gsi-news.at., «παρόλο που φημίζεται για τη νυχτερινή ζωή και τη νεανική της ενέργεια, η Ίος έχει πολλά να προσφέρει στους "νέους κάθε ηλικίας".

Οι επισκέπτες που ταξιδεύουν Μάιο, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο ανακαλύπτουν μια άλλη όψη του νησιού με ήπια θαλάσσια σπορ, μαγευτικούς περιπάτους στη φύση και ρομαντικές στιγμές για δύο. Το επιβλητικό τοπίο γύρω από τις παραλίες χαρίζει μια άγρια, ανέγγιχτη ομορφιά που καθιστά την πεζοπορία μια μαγική εμπειρία την ώρα του ηλιοβασιλέματος, όταν η φύση "λούζεται" με ζεστό φως και αποκαλύπτεται μια ανεπανάληπτη θέα που σε κάνει πραγματικά να μην θέλεις να επιστρέψεις, ενώ η διαδρομή επιφυλάσσει πολλές θρυλικές εκπλήξεις όπως τον Τάφο του Ομήρου.

Τα πολιτιστικά «μυστικά» του νησιού

Ωστόσο για να γνωρίσει κανείς σε βάθος την ψυχή της Ίου, θα χρειαστεί να ανακαλύψει και τα πολιτιστικά μυστικά της. Το πρόσφατα εγκαινιασμένο Μουσείο Γαΐτη-Σίμωσι, που δεσπόζει πάνω από τη Χώρα, προσφέρει ένα εκλεπτυσμένο "ταξίδι" στον χώρο των τεχνών. Χωρίς αμφιβολία, καμία επίσκεψη στην Ίο δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς μια γνωριμία και με τις γαστρονομικές της παραδόσεις. Τα πλούσια τυροκομικά προϊόντα, οι συνταγές τη γιαγιάς που βρίσκει κανείς σε ταβερνάκια, αλλά και οι αγνές πρώτες ύλες είναι τα συστατικά μιας αλησμόνητης γευστικής απόδρασης».

Αναφορικά με τη θερμή ανταπόκριση των διεθνών ΜΜΕ στο κάλεσμα της Ίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής του δήμου Ιητών Αντώνης Μέττος σχολιάζει πως «το μοντέλο "ήλιος - θάλασσα" δεν αρκεί πλέον για να καλύψει τις προσδοκίες του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Ξεδιπλώνοντας την "βεντάλια" των δυνατοτήτων της Ίου, αντιλαμβανόμαστε κάθε χρόνο σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάγκη του επισκέπτη μας να έρθει πιο κοντά στην κουλτούρα, τις παραδόσεις, τη φύση, την ιστορία και τις πρώτες ύλες μας. Οι αντιθέσεις και οι εναλλαγές προσώπων είναι στο DNA της Ίου, στοιχείο που πρωταγωνιστεί στο αφήγημα μας».